A Dél-afrikai Köztársaság is érdeklődik a 2036-os olimpia megrendezése iránt

Az afrikai földrész még sosem volt olimpiai rendező.

Az ötkarikás hírekre szakosodott insidethegames.biz internetes honlap kedden számolt be arról, hogy a Dél-afrikai Köztársaság olimpiai és paralimpiai bizottságának (SASCOC) küldöttsége – élén Gayton McKenzie sportminiszterrel – ellátogatott a NOB lausanne-i központjába, ahol Thomas Bach, az ötkarikás szervezet márciusban távozó elnöke fogadta. A tárgyalás azt is jelzi, hogy a NOB felkarolta a dél-afrikaiak kezdeményezését, és a „kontinens olimpiai álmai minden eddiginél közelebb kerülhettek”.

„A NOB nagy örömmel üdvözli az érdeklődést, a dél-afrikai kormány egységes elkötelezettségét, valamint a NOB dél-afrikai tagjának és tiszteletbeli tagjának támogatását. A projektet a dél-afrikai olimpiai játékok megrendezésére irányuló pályázatként mutatták be, és az egész afrikai kontinens számára ez a kezdeményezés elvezethet egy napon az első afrikai olimpiához” – fogalmazott Thomas Bach.

Gayton McKenzie azt emelte ki, hogy egy izgalmas és új folyamat elején járnak, amelynek lehet az a végeredménye, hogy a Dél-afrikai Köztársaság rendezheti a 2036-os olimpiát.

Az idei párizsi játékok után 2028-ban Los Angeles, 2032-ben pedig az ausztráliai Brisbane lesz a házigazda. A 2036-os nyári olimpia helyszínéről várhatóan 2027 és 2029 között dönt a NOB. A tizenkét év múlva esedékes házigazda szerepére többen is érdeklődnek. A Dél-afrikai Köztársaság mellett már kinyilvánította szándékát többek között India, Lengyelország, a chilei Santiago, Isztambul, Doha, két spanyol város, Barcelona és Madrid is, valamint Nusantara, Indonézia új fővárosa. A lehetséges pályázók sorában ott van Budapest is.