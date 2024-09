Négyesfogathajtó-vb: A versenytársaimmal ösztönözzük egymást – Boyd Exell

Döbbenetes dominancia: csaknem másfél évtizede verhetetlen a négyesfogathajtó-világbajnokságokon az ausztrál Boyd Exell, aki Szilvásváradon sorozatban hetedszer ért fel a csúcsra. Pedig a díjhajtás után nem ő állt az élen, de jól kezelte a szokatlan helyzetet, a nehéz maratonpályán fordított, majd akadályhajtásban biztossá tette győzelmét.

„Nagy felelősséggel jár, hogy nekem vannak a legjobb lovaim – mondta a Nemzeti Sportnak az 52 éves hajtó. – Magam sem tudom, pontosan hogyan kezelem az esélyesség terhét, talán már hozzászoktam, és tényleg csak a feladatomra koncentrálok. Ennyi év után nem mindig könnyű motivációt találni, a különleges pillanatok viszont sokat segítenek. Persze a hetedik egyéni aranyérmemnek is örültem, de attól voltam a legboldogabb, hogy csapatban bronzérmet szereztünk Ausztráliának, mert ilyenre még nem volt példa. Amikor másokkal együtt dolgozom, elsősorban a közös céljainkat igyekszem elérni, így nem görcsölök rá a saját teljesítményemre. Szeretek minél több emberrel osztozni a sikerben.”

Az utolsó szám előtt Exell tíz hibaponttal vezetett Chester Weber előtt, ám az amerikait megelőzte a hibátlanul hajtó holland Bram Chardon. Az ausztrál előnye ezzel tovább nőtt az élen, de így is odatette magát, mindössze egy verőhibája volt, nagyszerű pályát ment akadályhajtásban. Ő viszont másképp látta…

„Az egyik akadály előtt kicsit letértem a tervezett nyomvonalról, de általában korrigálni szoktam, amikor a lovaim túl korán fordulnak. Most nem tettem, pedig kellett volna, ahogy ismerem magam, sokáig agyalok még ezen – mondta önkritikusan az ausztrál klasszis. – Bram nyomást helyezett Chesterre, nem bántam, hogy megelőzte, mert hozzá képest nagyobb volt az előnyöm, de nem engedhettem ki, mindig a legjobb teljesítményemet szeretném nyújtani. A versenytársaimmal folyamatosan ösztönözzük egymást, ők is kellenek ahhoz, hogy egyre magasabb szintre jussak.”

Nem titok, hogy többek között Lázár Zoltán fogatába is kölcsönzött lovat Boyd Exell, aki az elmúlt időszakban többször is a Lipicai Lovasközpontban és környékén készült, szinte már hazajár a Bükkbe.

„Több magyar hajtóval, köztük Dobrovitz Józseffel és fiával is készültem – hangsúlyozta Exell. – Ami Lázár Zoltánt illeti, az volt az elsődleges célja, hogy az idei évre erős fogata legyen, örülök, hogy segíthettem neki az egyik lovammal. Mindig szívesen jövök Magyarországra, már otthonosan érzem magam Szilvásváradon. A világbajnokság is emlékezetes marad, nagyon jó volt látni, hogy rengetegen kijöttek a szombati maratonhajtásra, és a stadion is megtelt vasárnap, szenzációs volt a közönség. A német és a magyar nézők értenek a legjobban a fogathajtáshoz, tudják, milyen a kimagasló teljesítmény.”

A hazai rendezésű világbajnokságon kilenc versenyző és a teszthajtóként induló 1984-es világbajnok, Juhász László képviselte a magyar színeket. A Dobrovitz József, ifj. Dobrovitz József, Lázár Zoltán trió az ötödik helyen zárta a csapatversenyt, egyéniben a 13. helyen végző Dobrovitz szerepelt a legjobban. A hajtók egybehangzó véleménye, hogy kitettek magukért a szervezők: gyönyörű környezet és ragyogó hangulat fogadta Exelléket Szilvásváradon.