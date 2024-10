Nyeregbe, vidék! Szilvásváradot is meghódította a Nemzeti Vágta

A HŐSÖK TERÉRŐL SZILVÁSVÁRADRA KÖLTÖZÖTT tavaly a Nemzeti Vágta, amelyet az idén is az impozáns Lipicai Lovasközpontban rendeznek meg. A hangulatra nem lehetett panasz, a helyszín is bevált, a pálya karakterisztikáján pedig elvégezték a szükséges változtatásokat a szervezők, akik újításokkal is kirukkoltak. Az egyik legfontosabb változás, hogy immár háromnapos az esemény, a megszokott hétvégi programot pénteken rendőrök nemzetközi lovasversenye vezette fel (keretes írásunkban).

„Nagyon jó hangulata volt az első szilvásváradi Nemzeti Vágtának, szakmailag viszont csiszolni kellett a pálya vonalán – mondta lapunknak Lázár Vilmos, az esemény és a Magyar Lovassport-szövetség első embere. – Új kialakításban gondolkodtunk, a tavalyi négy fordulat helyett most csak két ív van a pályán, amely így a római kocsiversenyekéhez hasonlít. A lovasokkal egyeztetve arra törekedtünk, hogy még izgalmasabbak, fordulatosabbak legyenek a versenyek.”



Emiatt változtak, rövidebbek lettek a távok, vagyis szoros befutókra számíthatunk. Egyszerre négy lovas áll rajthoz, tehát a szombati tizenöt előfutamban összesen hatvan versenyzőt láthat a közönség, a legjobbak a vasárnap délelőtti középfutamokban, majd a délutáni döntőben is indulhatnak. A koncepció változatlan, a lovasok településük képviseletében ülnek nyeregbe, Kecskemét a címvédő, egy éve ugyanis Tóth Tamara győzött Galaxyval. Ezúttal is rendeznek fogatvágtát, kocsitoló versenyt, valamint nemzetközi futamokat is, a magyar lovast, Hegedűs Ildikót szerb, brit és cseh versenyzővel sorsolták össze.

„Különlegesség, hogy mindannyian lipicai lovakat kaptak a szilvásváradi ménestől – hangsúlyozta Lázár Vilmos, aki egy másik újításról, a Huszárgyerek Vágtáról is beszélt. – Kibővítettük a korosztályokat, mert nagyon népszerű volt a Kishuszár Vágta, örömteli tendencia, hogy a gyerekeket is egyre jobban érdekli az esemény. A vasárnapi napra szinte az összes jegy elkelt, vagyis annak ellenére, hogy a fővárostól távoli a helyszín, nagy az érdeklődés. Azok töltik meg a stadiont, akik a Vágta miatt érkeznek Szilvásváradra, szakértő a közönségünk.”

Az újítások mellett a hagyományőrzést szolgálja, hogy a ceremóniarend és a futamok lebonyolítása követi az előző években bevált gyakorlatot. Az idén is fellépnek a Győri Ördöglovasok, lesz 1848-49-es csatajelenet, csikós- és pusztaötös bemutató, továbbá történelmi lovasfelvonulás és méneshajtás is.

Kilenc országból érkeztek lovasrendőrök a szilvásváradi Lipicai Lovasközpontba, ahol először rendezték meg a Nemzeti Vágta hétvégi programja előtt a rendőrök nemzetközi lovasversenyét. Az első szám a szimultán akadály- és gyorsasági verseny volt, egyszerre két lovas indult egymás mellett, a pályán elhelyezett akadályokat kell átugraniuk, megkerülniük. A folytatásban ügyességi akadálypályát kellett teljesíteniük a versenyzőknek, többek között tűzön átugrás, hordófal döntés, softball pisztollyal célbalövés is szerepelt a feladatok között. Szombaton beindul a nagyüzem: a versenyzők eskütételét és az ünnepélyes megnyitót az előfutamok követik. LOVASRENDŐRÖK MÉRTÉK ÖSSZE TUDÁSUKAT

NEMZETI VÁGTA, SZILVÁSVÁRAD

