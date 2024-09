Négyesfogathajtó-vb: Cseri Dávid szerint új mércét állítottak fel

Az M4 Sport csütörtöki Nemzeti Sporthíradójában elmondta, hogy mindenki elégedett volt a szervezéssel, a nemzetközi szövetség elnöke is el volt ragadtatva, és a zárás óta folyamatosan kapja a pozitív visszajelzéseket.

Kiemelte, hogy az utóbbi három évük gyakorlatilag napról napra arról szólt, hogy tökéletes világbajnokságot rendezzenek, és megítélése szerint ez sokkal jobban sikerült, mint ahogy el tudták képzelni. Hangsúlyozta azt is, hogy álmában sem gondolta volna, hogy több mint 40 ezer ember látogatott ki a helyszínre, és ez az atmoszféra magával ragadta a világ legjobb hajtóit is.

Magyarország 1984 után rendezett ismét vb-t, és a negyven esztendővel ezelőtti esemény az egész sportágra nagy hatást gyakorolt. Cseri Dávid jelezte, a mostani vb-n is emlékeztek az 1984-es rendezésre és hősökre, és szerinte ismét új lendületet adhatnak a négyesfogathajtásnak. Ezen kívül Szilvásvárad községe és a régió is sokat kap a vb-től, sőt a versenyzők és a következő generáció számára is inspiráló lehet.

A vb-n tizennégy nemzet 43 fogata 215 lóval versenyzett, 11 ország pedig csapatot is indított. Egyéniben az ausztrál Boyd Exell megszakítás nélkül hatodszor lett aranyérmes. A legjobb magyar Dobrovitz József volt a 13. helyével, ifj. Dobrovitz József 17., Lázár Zoltán 18. lett. Csapatban a hollandok diadalmaskodtak, a Lázár Zoltán, Dobrovitz József, ifj. Dobrovitz József összeállítású magyar egység ötödikként zárt.