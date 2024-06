A magyar játékos – aki a második fordulóban kapcsolódott be a selejtezőbe – szerdai második meccsén az angol Tom Jarvisszel vívott fordulatos csatát, amely döntő szettet hozott. Ebben Majoros 5–0-ra elhúzott, s az előnyét sikerült megtartania, sőt még növelnie is a játszma végéig, így asztalhoz állhat a 32-es elitmezőnyben is.

Párosban a Majoros, Ecseki Nándor férfi és az Ecseki, Madarász Dóra olimpiai kvótás vegyes duó a 16-os főtáblán kezd csütörtökön.