„Semmilyen helyzettől nem várok semmit” – hazatért a háromszoros világbajnok Michelisz Norbert

Mostanra már mondhatjuk, szokásossá vált a Michelisz Norbert tiszteletére rendezett sajtóesemény, amelyen őt köszöntik a hazai sajtó munkatársai, hiszen harmadik világbajnoki címét szerezte, ismét első lett a TCR world tour pontversenyében (a Nemzetközi Automobil-szövetség, az FIA ezt, és az előd WTCR-t hivatalosan nem világbajnokságként sorolja be – a szerk.).

A klasszis pilóta vasárnap még versenyautóban ült, ráadásul nem is akármilyen körülmények között, hiszen sokáig az sem volt biztos, hogy megrendezik a vb-címről döntő futamot a heves makaói esőzések miatt. A rangsort ugyan öt ponttal még az utolsó erőpróba előtt is vezette a magyar versenyző, de a nehezítő körülmények simán kedvezhettek volna legnagyobb riválisának, a svéd Thed Björknek. Michelisz azonban elég tapasztalt ahhoz, hogy a leginkább kiélezett helyzetekben se pánikoljon, bár – elmondása szerint – nem bánta volna, ha végül nem rendezik meg az utolsó futamot, és a pontverseny addigi állása szerint hirdetnek világbajnokot.

Nem így lett, a futam elrajtolt, s a Hyundai kémei pontosan jelentették, hogy a vetélytársak esőgumival kezdenek, így Michelisz autójára is ezek kerültek fel. Hiába érezte a rutinos magyar úgy, hogy autója nagyjából az idény felétől gyengébb, mint néhány másik istállóé, nem fogyott el a pontelőny, sőt, maga mögött tartotta Björköt Makaóban, és újra felért a csúcsra.

Két nappal később már Magyarországon tartott sajtótájékoztatót, de a Távol-Keletről épphogy befutott Zugligetbe, mert az első repülőjáratát törölték, majd hat órát volt kénytelen várakozni a pekingi csatlakozásra, ami azután Bécsben landolt. Onnan már az ő természetes közegében, autóban utazott Budapestig, s a rengeteg stressz és megpróbáltatás ellenére kisimultan és összeszedetten – igazi profiként – válaszolt az összes neki címzett kérdésre.

A sajtóeseményen természetesen ott voltak a pilóta legfőbb szponzorainak képviselői, s az OMV és a Hyundai megbízottjai megosztották a cégek terveit a jövőre nézve. Mindkét óriás nagy szerepet szán a fenntarthatóságnak és az elektromobilitásnak, amit jelenleg futó és jövőbeli befektetéseik is alátámasztanak.

Az őszinteség és a nyílt kommunikáció elengedhetetlen

– Volt már ideje rendesen megünnepelni a harmadik világbajnoki címét?

– Nekem van egy olyan elvem, hogy ha valaki eredményes, eléri a célját, és lehetősége adódik utána lazítani, amit nem használ ki, az balszerencsét hoz. Nagyon fáradt voltam a hétvége második versenye után, de nagyon jó hangulat volt a csapaton belül, egész évben ezért a sikerért dolgoztunk, és ahogy közeledett az este, egyre inkább kerültem ünnepi hangulatba én is.

– Nehéz körülmények között, végig bizonytalanságban telt az idény utolsó versenyhétvégéje az időjárás miatt. Hogyan tud a nehezítések és a tét ellenére folyamatosan a célra összpontosítani?

– Nagyon egyszerű erre a stratégiám, semmilyen helyzettől nem várok semmit. Régebben mindent a legapróbb részletig meg akartam tervezni, de az utóbbi időben rájöttem, hogy hiába is próbálom, kevesebb dologra van hatásom, mint amennyit szeretnék, így sok esetben tervezni is felesleges, hiszen ha valami nem a terv szerint alakul, lassabban reagálok rá, míg ha nincs pontos terv, akkor rugalmasabb vagyok. Az elmúlt két év eredményei mutatják, hogy ebben a mentális állapotban sokkal nyitottabban fogadom az engem érő ingereket, és ez a versenypályán kifejezetten hasznos, mert ott a szokásosnál is gyorsabban kell dönteni, reagálni.

– Hogyan kezelik csapaton belül a hierarchiából adódó szükségszerű konfliktusokat a versenyzőtársaival, hiszen mégiscsak ellenfelei is egymásnak?

– A konfliktusokat nem lehet elkerülni. Abban a helyzetben, amikor a csapaton belül hasonló képességű és mentalitású pilóták vannak, akik mind nyerni szeretnének, csak idő kérdése, hogy nézeteltérés legyen. Annak a híve vagyok, hogy ezeket őszintén meg kell beszélni. Szeretnénk a gyártó érdekeit is szem előtt tartani, és elég idősek vagyunk ahhoz, hogy ha a pályán történik valami kétes helyzet, azt meg tudjuk beszélni.