Muszukajev bronzmeccses, Kuramagomedov elődöntős a birkózó Eb-n

– Hogyan látta Muszukajev Iszmailt eddig az Európa-bajnokságon?

– Tegnap kicsit megijedtem amiatt, ahogyan birkózott, de a súlycsoport egyik legjobbja ellen küzdött. Az aggasztó az volt, hogy két perc után elfáradt. Ma másképp látom, összeszedettebb, tanult a történtekből. A bronzmeccsre biztosan rendben lesz, bizakodó vagyok – válaszolt a Nemzeti Sport kérdésére Bánkuti Zsolt szabadfogású szövetségi kapitány az X-Bionic Arénában. – Kuramagomedov Murad nagyon meggyőzően szerepelt kedden.

– Nekem az egyik favoritom volt az Eb előtt, mert olyan meccseket nyert meg és úgy teljesített, ami erre ad okot. Rég fogyott le súlyengedmény nélkül hetvennégy kilóra, az utolsó két kilóval szenvedtünk, ez az első meccsét meg is bélyegezte, de nem volt különösebb gond. A törököt ismertük, jó birkózó, ehhez képest simán megverte. Hát igen, Szidakov következik, de szeretne vele birkózni, készen áll, várja a meccset. Bízom benne, hogy meglepetést okoz. – Bajcajev Vlagyiszlav a várakozásoknak megfelelően teljesített eddig?

– Az első meccsét viszonylag simán hozta. A második mérkőzésen sajnos az történt, amire számítottam, sokat jelentett a súly- és az erőkülönbség. Arra számítok, hogy az azeri bejut a döntőbe, s ha így lesz, akkor Vlad a bronzéremért birkózhat, fehérorosz ellen, aki ellen jó esélyekkel indulhatunk. – Végh Richárd hétfőn remekelt, elődöntőbe jutott, ott kikapott, így érte is a bronzmeccsen szoríthatunk kedd este.

– Komoly meglepetést okozott! A lengyel Radoslaw Barannal birkózik, egyszer már majdnem megverte két évvel ezelőtt, akkor, amikor még sokkal jobb formában volt a lengyel. Ricsi nagyon eltökélten, profin készült az Eb-re, és ennek meglett az eredménye. Vele kapcsolatban is nagyon bizakodó vagyok, ha rá tudja erőltetni a stílusát Barnra, akkor megszerezheti a bronzérmet.