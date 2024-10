Bácsi Péter: Bízom benne, hogy ez Szilvássy Erik vb-je lesz!

Nem kellett felszedni a szőnyeget vasárnap este a tiranai Olimpiai Parkban, hiszen az U23-as világbajnokságot követően másnap már a felnőtteké a főszerep. Négy napon át összesen tizenkét súlycsoportban teszik próbára magukat azok a sportolók, akik nem vettek részt nyáron a párizsi olimpián.

„Kifejezetten erős mezőny jött össze Albániában. A jövőben nem lenne baj, ha a játékok évében is teljes világbajnokságot szerveznének, úgy hiszem, erre lenne igény. Már csak azért is, mert a tizenhatos mezőny miatt sok kiváló birkózó marad le az olimpiáról. Most is rengeteg klasszis döntött úgy, hogy a saját súlycsoportjához képest eggyel lejjebb vagy feljebb próbál szerencsét, jó példa erre a kétszeres olimpiai és négyszeres világbajnok szabadfogású orosz Abdulrasid Szadulajev is, aki ezúttal kilencvenkét kilóban lép szőnyegre. Erős világbajnokság elé nézünk, izgalmas, jó meccsek várhatók, remélhetőleg szép magyar eredményekkel” – vélekedik Bácsi Péter, az MBSZ szakmai igazgatója.

A magyar válogatott összeállításakor az egész éves teljesítményt vették figyelembe, és természetesen sokat nyomott a latban a szeptemberi felnőtt országos bajnokságon elért eredmény is.

Bácsi Péter legalább egy érmet vár a magyaroktól

Kötöttfogásban két versenyzőnk szerepel Tiranában, 72 kilogrammban Vitek Amadeusz, 82 kilóban az Európa-bajnoki bronzérmes Szilvássy Erik.

„Hetvenkét kilóban eredetileg Váncza Istvánt indítottuk volna, ám ő sajnálatos sérülést szenvedett a magyar bajnokságon – így Bácsi Péter. – Joggal vetődhet fel a kérdés, mi a helyzet az Európa-bajnok, vb-második Fritsch Róberttel, nos, ő tavasszal úgy döntött, hogy a jövőben olimpiai kategóriában, hetvenhét kilóban méreti meg magát. Amadeusz tehát beugróként birkózik Tiranában. Szilvássy Erik remekelt az elmúlt időszakban, rutinos versenyző, nagyon bízom benne, hogy ez az ő világbajnoksága lesz.”

A hölgyek között három magyar sportolóért szoríthatunk: Bácsi szerint Szabados Noémi esete a legérdekesebb, aki 68 kilóban birkózott az U23-asok között is, de az a viadal nem úgy sikerült neki, ahogyan szerették volna, több van benne. Mivel rengeteget dolgozik, biztos venne, hogy ennek meglesz az eredménye, s reméli, erre már most sor kerülhet.

„Az biztos, hogy ég benne a bizonyítási vágy, ahogyan Galambos Ramónában is, akit az elmúlt időszakban sok sérülés hátráltatott. Bognár Erika és közte az országos bajnokságon dőlt el az ötvenöt kilós válogatottság sorsa. Erika az ötvenkilenc kilósok között méreti meg magát, még nagyon fiatal, ennek ellenére Eb-ezüstérmesnek mondhatja magát, tehát bízhatunk benne, hogy szép jövő előtt áll. Reménykedünk benne, hogy mindhárom hölgy nagy skalpokat szerez, ezzel együtt jó eredményt ér el.”

Szabadfogásban hárman képviselik a magyar színeket, Halidov Gamzatgadzsi sérülés okozta hosszú kihagyást követően tér vissza világversenyen, Bácsi elmondása szerint ő 65 kilóban képzeli el a jövőjét, feltehetően utoljára fogy le hatvanegyre, bizonyítani szeretne. Kuramagomedov Muraddal ugyanez a helyzet, azzal a különbséggel, hogy ő eggyel feljebb, 79 kilóba lépett.

„A nagy viadalokon eddig egyiküknek sem jött ki igazán a lépés, reménykedünk benne, hogy ezúttal másképp alakul. Utóbbinak ráadásul már egy ideje érik a jó eredmény, a nemzetközi viadalokon egyre stabilabb formát mutatott. Juhász Balázs folyamatosan ott van a válogatottban, nagyon erős a kilencvenkét kilós mezőny, de bízunk benne, hogy minél több meccset birkózhat.”

Bácsi Péter végül arról beszélt, hogy legalább egy érem az elvárás a válogatottól, s emellett abban bízik, hogy értékes pontszerző helyek is születnek.

NEM OLIMPIAI SÚLYCSOPORTOK VILÁGBAJNOKSÁGA, TIRANA

A magyarok és a verseny programja

Kötöttfogás

Hétfő–kedd. 55 kg, 63 kg: nincs magyar induló. 72 kg: Vitek Amadeusz (BHSE), 82 kg: Szilvássy Erik (Csepeli BC)

Női birkózás

Kedd–szerda. 55 kg: Galambos Ramóna (BHSE), 59 kg: Bognár Erika (BHSE), 65 kg: nincs magyar induló. 72 kg: Szabados Noémi (FTC-KIMBA)

Szabadfogás

Szerda–csütörtök. 61 kg: Halidov Gamzatgadzsi (ESMTK), 70 kg: nincs magyar induló. 79 kg: Kuramagomedov Murad (Tatabánya), 92 kg: Juhász Balázs (BHSE)