Guirassy triplázott a Barcelona ellen, de ez is kevés volt a Dortmund továbbjutásához

BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

Borussia Dortmund (német)–Barcelona (spanyol) 3–1 (1–0)

Dortmund, Signal Iduna Park. V.: Maurizio Mariani (olasz)

DORTMUND: Kobel – Süle, Anton, Benszebaini – Yan Couto (Brandt, 77.), Gross, F. Nmecha (Reyna, 65.), Svensson – Adeyemi, Guirassy, Beier (Duranville, 65.). Vezetőedző: Niko Kovac

BARCELONA: Szczesny – Koundé, Cubarsí, R. Araújo, G. Martín – Gavi (Pedri, 59.), F. de Jong – F. López (Eric Garcia, 70.) – Yamal (Ferran Torres, 70.), Lewandowski (Dani Olmo, 86.), Raphinha. Vezetőedző: Hansi Flick.

Gólszerző: Guirassy (11., 49., 76. – az elsőt 11-esből), ill. Benszebaini (54. – öngól)

Az első mérkőzésen: 0–4

Továbbjutott: a Barcelona 5–3-as összesítéssel.

Szinte lehetetlen helyzetből várta a Barcelona elleni visszavágót a Borussia Dortmund, ugyanis a Bajnokok Ligája történetében mindössze egyszer fordult elő (159 négygólos különbséget hozó odavágó közül), hogy egy csapat négygólos hátrányból továbbjusson egy párharcból, az pedig épp a Ruhr-vidékiek aktuális ellenfelének sikerült, hiszen a katalánok 2017-ben a 4–0-s párizsi vereség után Barcelonában 6–1-re múlták felül a PSG-t.

A német csapat szinte reménytelen helyzetén az sem segített, hogy továbbra is küzdenie kell a bajnokságban a BL-indulást jelentő helyekért, ugyanis Nico Kovacék jelenleg csak nyolcadik helyen

állnak a Bundesligában hatpontos hátrányban a negyedik helyezett RB Leipzighoz képest, ráadásul a sárga-feketék két belső védőjükre, Emre Canra és Nico Schlotterbeckre, illetve Carney Chukwuemekára és Marcel Sabitzerre sem számíthattak a visszavágón.

Hans-Dieter Flick csapata egyébként rengeteget javult a német csapatok ellen, hiszen az idényben mindhárom német ellenfelét legyőzte, ráadásul úgy, hogy az azt megelőző öt, német csapat elleni meccsét 2–19-es gólkülönbséggel bukta el a BL-ben – igaz, a Dortmund eddigi hat próbálkozása során egyszer sem győzte le a Barcelonát (két döntetlen, négy vereség).

A meccset azonban nagy elánnal kezdték a hazaiak és már az első percekben többször célba vették Wojciech Szczesny kapuját. Sőt, a 9. percben egy kiugratás után a lengyel kapus Pascal Grosst buktatta az ötösön, a jogosan megítélt büntetőt pedig Serhou Guirassy pimasz emeléssel értékesítette, megszerezve idénybeli 11. gólját a BL-ben és valamennyi reményt visszaadva csapatának a továbbjutáshoz.

Egy kis stat: Guirassy az első Dortmund-labdarúgó, aki egy idényen belül legalább 11 gólt szerez a BL-ben, ezzel megdöntötte Erling Haaland (2020–2021) és Robert Lewandowski (2012–2013) tízgólos klubcsúcsát.

A BVB-gól után viszont a Barcelona is magasabb fokozatba kapcsolt és bár a dortmundi kapura nem sok veszélyt jelentett, legalább a vendéglátót távol tartotta saját kapujától. Igaz, a játékrész derekán Fermín López előtt óriási lehetőség adódott, de csak az oldalhálóba lőtt. Az első félidő hajrája is nyílt sisakos csatát hozott, a hazaiaktól Maximilian Beier és Karim Adeyemi, a vendégektől Jules Koundé állt közel a gólhoz.

A barcelonaiak visszafogott első féllidei teljesítményét mutatja az is, hogy mindössze egy kapura lövésük volt tíz dortmundi próbálkozással szemben, mindkettő negatív csúcs az idényben a csapattól.

A második félidő elején tovább zárkózhatott a Dortmund: Szczesny Adeyemi és Gross lövésénél is bravúrral hárítani tudott, de az ezt követő szöglet után Guirassy közelről másodszor is betalált, végképp visszahozva csapata esélyeit – de még így is további három gól kellett nekik a csodához.

Az első afrikai játékosként egy idényen belül 12 BL-gólig jutó guineai csatár találata után nem sokkal viszont végleg szertefoszlotttak a Dortmund egyébként sem túl rózsás továbbjutási esélyei, amikor barcelonai támadás végén Fermín López jobb oldali beadását Rami Benszebaini pofozta saját kapujába.

Bár az öngól a Dortmundot és a hazai szurkolókat is megfogta, de kedvüket nem szegte, s Guirassy újabb góljával a 76. percben ismét felcsillantak a hazai remények. Sőt, két perccel később Julian Brandt is betalált, de a csereként beálló német középpályás gólját les miatt nem adták meg.

Niko Kovac csapata becsülettel küzdött és bár többször egész közel állt a csodához, de az odavágón összehozott négygólos hátrányából csak kettőt tudott ledolgozni, s bár története során először nyert a katalán sztárcsapat ellen, így is a Barcelona jutott a legjobb négy közé – a gránátvörös-kékek ősszel visszavonulásból reaktivált lengyel kapusa, Wojciech Szczesny pedig elszenvedte első vereségét a csapat színeiben. 3–1 (3–5)