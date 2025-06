Hosszú eltiltás várhat a doppingolással vádolt Chelsea-szélsőre

Nagy bajban van Mihajlo Mudrik, a Chelsea ukrán szélsője, miután doppingvizsgálat során szervezetében tavaly kimutatták a tiltott teljesítményfokozónak számító meldoniumot – áll a Guardian cikkében. Az angol szövetség a B-próba eredményének megérkeztéig felfüggesztette a játékjogát, így a 24 éves játékos november óta nem lépett pályára. Az angol szövetség (FA) most hivatalosan is bejelentette: doppingolással vádolja a játékost, aki a vádak beigazolódása esetén akár négyéves eltiltást is kaphat.

„Megerősíthetjük, hogy Mihajlo Mudrikot az FA doppingellenes szabályzatának 3. és 4. szabálypontja alapján a doppingellenes szabályok megsértésével vádoljuk tiltott anyag használata miatt. Folyamatban lévő ügyről van szó, így nem áll módunkban annak további kommentálása” – mondta a szövetség szóvivője.

A Chelsea nem hajlandó kommentálni az esetet, tavaly decemberben a londoni klub részéről a következő nyilatkozat látott napvilágot: „Mihajlo kategorikusan kijelentette, hogy sohasem használt tiltott szereket úgy, hogy arról tudomása lett volna.”