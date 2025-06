Bejelentette a riválistól érkező kapust a Barca; kölcsönadta Pécsi Ármin poszttársát a Pool

EZ TÖRTÉNT SZERDÁN AZ ÁTIGAZOLÁSI PIACON

Olasz klubok célpontjaival indítottuk a napot, a Napoli Callum Hudson-Odoi, a Como Charlie Cresswell játékjogára pályázik, míg később arról lehetett hallani, hogy az Internazionale a hírek szerint mindenben megegyezett a Parmával Ange-Yoan Bonny szerződtetéséről. Emellett az a hír is felröppent, hogy a Milan elfogadta a szaúdi Al-Hilal ajánlatát Théo Hernandezért, s immár csak a játékoson múlik, hogy elhagyja-e Európát.

A Fenerbahce a Real Madridtól távozó Lucas Vázquezt szeretné elcsábítani, míg az Aston Villa Nicolas Jacksont szerződtetné a Chelsea-től. A Liverpool kölcsönadta Pécsi Ármin poszttársát, Vítezslav Jaros a következő idényben az Ajaxban véd, s úgy tűnik, Myles Lewis-Skelly hosszabbít az Arsenallal.

A Fener nagy riválisa, a Galatasaray a Barcelonában létszámfelettivé váló Marc-André Ter Stegent szemelte ki Fernando Muslera helyére, s ha már Barca: a katalán klub bejelentette Joan García szerződtetését, miközben Nico Williams a maga részéről minden akadályt elgördített a regnáló bajnokhoz való igazolás elől.

Volt szó Jadon Sancho helyzetéről, akin végleg túladna a Manchester United, Edin Dzekóról, aki a vonatkozó hírek szerint most már bármikor aláírhat Firenzében, de szóltunk a Lazio által kiszemelt Ruben Loftus-Cheek, Emerson Palmieri, Giacomo Raspadori triumvirátusról is. A Bayer Leverkusen Nico Paz iránt érdeklődik, de a Como támadó középpályására visszavásárlási opciója van a Real Madridnak. A Bayern München a Brighton japán szélsőjével, Mitoma Kaoruval vagy a Liverpool hollandjával, Cody Gakpóval erősítene.

Az edzői piacon a legizgalmasabb hír az volt, hogy hivatalossá vált – a korábbi értesülésünknek megfelelően –: Vladimir Radenkovics újra a DVTK-t irányítja majd, emellett Ricardo Moniz hét év után visszatért az AS Trencín (Trencsén) kispadjára. A Parma vezetőedzője pedig Carlos Cuesta lehet, aki eddig Mikel Arteta mellett dolgozott az Arsenalnál.

A hazai piacon a DVSC nyitotta a napot azzal, hogy nem kevesebb mint nyolc játékosától köszönt el. A bajnok Ferencváros két labdarúgót is szerződtetne a Maccabi Tel-Avivtól, az viszont már hivatalos, hogy Gróf Dávid a következő idényben is marad az FTC-nél. Lamin Colley Felcsútról Craiovába igazolhat, míg a Kisvárda szerződést hosszabbított Jasmin Mesanoviccsal, illetve Medgyes Sinan a ZTE-től érkezett az élvonal újoncához. Az immár NB II-es Kecskemét Eördögh András szerződtetéséről számolt be.

Végül, de nem utolsósorban a Benelux államokból is érkezett magyar vonatkozású hír, miszerint Kovács Bendegúz Hollandiában az Ajax helyett az Alkmaar utánpótlásában folytatja pályafutását, míg Ostoici Stefan az MTK akadémiájáról igazolt a belga FC Bruges-höz.

