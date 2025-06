Unalmas meccsen ikszelt egymással a Dortmund és a Fluminense a klubvilágbajnokságon

LÁTVÁNYOS FUTBALLRA nyílt kilátás előzetesen magyar idő szerint kedden délután a leendő döntő – és a jövő évi világbajnoki finálé – helyszínén, az East Rutherford-i Metlife Stadionban, mivel dél-amerikai és európai csapat találkozott egymással a klubvilágbajnokságon. A brazil Fluminense felvonultatta mások mellett az Európában (Milan, PSG, Chelsea) is nagy karriert befutó, Bajnokok Ligája-győztes Thiago Silvát, de a Borussia Dortmundban is ott voltak a nagyágyúk Nicklas Sülétől Karim Adeyemin át Serhou Guirassy-ig. A két csapat formája is kimondottan jó volt, a brazil együttes hat, a német hét mérkőzés óta nem talált legyőzőre.

A kedvező előjelek ellenére gyengécske meccset játszott egymással a két csapat, kevés helyzettel. Bár a Dortmund birtokolta többet a labdát, némi meglepetésre inkább a Fluminense játszott veszélyesebben. Ezt jelezte, hogy az első félidőben a brazilok kétszer, a németek viszont egyetlen egyszer sem találták el a kaput. Martinellié volt a veszélyesebb próbálkozás, a 34. percben szép adogatás után 18 méterről lőtt a brazil középpályás, kevéssel a bal kapufa mellé.

Az 58. percben járt a legközelebb a gólhoz a Fluminense, amikor egy kontratámadás végén Everaldo mesterien tálalt a támadással felérő Agustín Canobbio elé, ám az uruguayi támadó ballábas lövése csemege volt Gregor Kobel kapusnak. A második félidő jelentősebb eseményei közé tartozott, hogy bemutatkozott a Dortmund új szerzeménye, a 18 éves Jobe Bellingham, aki a korábbi dortmundi kedvenc, a most már a Real Madridot erősítő Jude Bellingham testvére.

Ha a nézők nem is lettek elbűvölve a gól nélküli, ugyanakkor hangulatos mérkőzésen, a két csapat aligha szomorkodhat, hiszen mindkettő pontot szerzett, ami ebben a gyenge csoportban (a dél-koreai Ulszan és a dél-afrikai Mamelodi Sundowns van még a négyesben) vélhetően sokat ér majd.

KLUBVILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

F-CSOPORT

Fluminense (brazil)–Borussia Dortmund (német) 0–0

KÉSŐBB

Szerda, 0.00: Ulszan (dél-koreai)–Mamelodi Sundowns (dél-afrikai)

E-CSOPORT

21.00: River Plate (argentin)–Urava Red Diamonds (japán) (Tv: Match4)

Szerda, 3.00: Monterrey (mexikói)–Internazionale (olasz) (Tv: Match4)