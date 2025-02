Itt az UEFA újabb ötlete: jönnek a BL-meccsek az Egyesült Államokban?

Egy nagy lépéssel közelebb kerültünk ahhoz, hogy a jövőben az Egyesült Államokban is Bajnokok Ligája-mérkőzéseket rendezzenek, miután az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) és az Európai Klubszövetség (ECA) kizárólagos tárgyalásokba kezdett a Relevent Sports nevű amerikai marketingügynökséggel az európai férfi klubversenyek kereskedelmi jogait illetően. Ha a tárgyalások sikeresek lesznek, idővel az Egyesült Államokban is Bajnokok Ligája-mérkőzéseket rendezhetnek, sőt, adott esetben akár a sorozat döntője is a tengerentúlra kerülhet – értesült a The Independent.

A brit portál terjedelmes cikket szentelt a lehetőségnek, és megemlítette, hogy a Relevent Sports ügynökség mindig is élen járt abban, hogy minél nagyobb sporteseményeket vigyen az Egyesült Államokba – vagyis messzemenőkig illik komolyan venni. A szervezetek között még csak most kezdődtek a tárgyalások, de ha a végén egymás tenyerébe csapnak az érintettek, akkor az véget vetne az UEFA több mint három évtizedes kapcsolatának a jelenlegi partnerrel, a Team Marketinggel, amelynek 2027-ig van érvényes szerződése az Aleksander Ceferin vezette európai futballszövetséggel. A The Independent arról is írt, hogy az esetleges új megállapodás több mint 170 munkahelyet sodorna veszélybe a Team Marketingnél, vagyis érthető, ha többeket sokkolt az elképzelés. A Relevent Sportsot egyébként az észak-amerikai profi amerikaifutball-bajnokságban (NFL) szereplő Miami Dolphins milliárdos tulajdonosa, Stephen Ross irányítja, aki állítólag már régóta tervezi, hogy nívós európai futballmérkőzéseket vigyen az Egyesült Államokba. Márpedig a Bajnokok Ligájánál színvonalasabb és nézettebb küzdelemsorozat egyelőre nincs az európai futballporondon. Stephen Ross, a Miami Dolphins tulajdonosa (Fotó: Getty Images) Az ötlet egyébként – bár nyilván sokaknál kiveri a biztosítékot – nem tekinthető meglepetésnek, hiszen ismert tény, hogy a legnagyobb európai klubok közül sokan évek óta az Egyesült Államokban készülnek a következő idényre. Széles körben úgy vélik, hogy az egyik legismertebb nyári felkészülési tornát, az International Champions Cupot is pont azzal a céllal indították anno útjára, hogy a legjobb európai futballmeccseket hozzák az Egyesült Államokba, és egy „mini Bajnokok Ligáját” szervezzenek. Fontos jelentőséggel bírhat, hogy a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) tavaly áprilisban jelentette be, fontolóra veszi politikájának megváltoztatását, amely jelenleg megtiltja a bajnoki mérkőzések más országokban történő lebonyolítását. Korábban már felvetődött, hogy például az FC Barcelona–Girona mérkőzést az Egyesült Államokban, Miamiban rendeznék meg. A Relevent Sports – amelyet több érdeklődő ügynökség közül választott ki az UEFA – most annak a küszöbén áll, hogy megállapodást kössön az UEFA-val, ami azt eredményezheti, hogy 2033-tól az Egyesült Államokban is BL-meccseket rendezhetnének. Ha ez megtörténik, onnan már csak egy lépés az, hogy a sorozat döntője is egy észak-amerikai városba kerüljön. „A lépés hatalmas változás kezdetét jelzi a sportban. Ez annak a jele, hogy a nagy klubok – az ECA-n keresztül – kezdenek sokkal nagyobb befolyást gyakorolni az UEFA-versenyekre és határokat feszegetnek” – olvasható a The Independent cikkében. Emlékeztettek arra is, hogy a futball ma már nemcsak más sportágakkal versenyez, hanem a közösségi médiával és a szórakoztatás egyéb formáival szemben is fel kell vennie a harcot, emiatt agresszívebben kell viselkednie a piacon. Az ügyhöz közel álló források továbbá nem felejtik el megemlíteni az Európai Szuperliga gondolatát sem, amellyel szemben továbbra harcol az európai szövetség, s egyben bizonyítania kell, hogy nem engedi ki a kezéből az irányítást. „A megállapodás számos értelemben egy korszak végét jelentené az európai futballban” – zárta cikkét a The Independent.