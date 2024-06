Haraphatnak a BL-döntőben az Európa-bajnokságról lemaradó dortmundi futballisták

Ritka az olyan Bajnokok Ligája-döntő, amelyen ennyire esélytelennek számít az egyik fél, mint most a Borussia Dortmund, hiszen a német bajnokság ötödik helyezettjeként, tulajdonképpen világ-sztárok nélküli csapattal kell szembeszállnia a spanyol ligában és a BL-ben is az egész idényben ellenállhatatlan, egyébként is BL-specialista Real Madriddal, amely nem csupán rekordgyőztese az első számú európai kupasorozatnak: nem szokása döntőket veszíteni, legutóbbi nyolc Bajnokok Ligája-fináléját egyaránt megnyerte.

Ám a Dortmund ebben az idényben sokszor bizonyította, fikarcnyit sem törődik a papírformával, igazi kupacsapat jeleit hordozza magán. Már azt sem igazán várták tőle, hogy továbbjusson a csoportjából, hiszen a PSG, a Milan és a Newcastle mellé került. Pláne akkor tűnt reménytelennek a fekete-sárgák helyzete, amikor két forduló után egy ponttal és szerzett gól nélkül álltak a csoportban. De aztán megnyerték a kvartettet, a nyolcaddöntőben a PSV elleni párharcot esélyesként hozták, majd mind az Atlético Madrid, mind a PSG ellen esélytelenebbnek számítottak. Az Atlético ellen egy félidő után máris kétgólos hátrányban voltak, ám onnan is vissza tudtak kapaszkodni, hogy aztán a párizsiak elleni elődöntőben is borítsák a papírformát.

Bizonyos, hogy ez a dac, ami általában is az outsider csapatokat tüzeli, most is ott munkál a dortmundiakban. És úgy gondoljuk, az is jelentős motiváció, hogy a jelek szerint az Európa-bajnokságon szereplő válogatottak szövetségi kapitányai valami miatt mintha nem értékelnék megfelelően őket. Julian Nagelsmann, a német válogatott szövetségi kapitánya meglepetésre nem hívta be a házigazda együttesbe a Borussia védelmének vezérét, Mats Hummelst (bár már 35 éves, a tavaszi BL-meccsek azt bizonyították, nem fog rajta az idő), továbbá a középpályás Emre Cant és Julian Brandtot. És nem lesz ott a német csapatban a négyszeres válogatott támadó, Karim Adeyemi sem, aki szintén nagyszerűen játszott. Ez a négy játékos az Eb huszonnégy csapata közül legalább húsznak a keretébe alighanem simán befért volna…

Hasonlóan meglepő, hogy Gareth Southgate, az angolok szakvezetője lemondott Jadon Sanchóról, aki korábban nagyszerűen teljesített Dortmundban, s noha a Manchester Unitedban megtorpant a fejlődése a még mindig csak 24 éves játékosnak, Dortmundba visszatérve újra bomba formában futballozik, nagy erőssége volt a német csapatnak a tavaszi menetelés során. A PSG elleni elődöntő első meccsének ő volt a legjobbja, mert bár gólt nem szerzett, kialakított három gólhelyzetet, megnyert tizenhárom párharcot és megcsinált tizenkét cselt.

Szintén csak méltatni lehetett az idényben (főleg a BL-meccseken) Ian Maatsent, a Dortmund 22 éves holland balhátvédjét is. Ő bekerült Ronald Koeman holland szövetségi kapitány bő keretébe, de a minap a keretszűkítés első áldozatai közé került.

Könnyen lehet, hogy Hummels, Can, Brandt, Adeyemi, Sancho és Maatsen úgy megy majd ki szombaton a Wembley gyepére, hogy Nagelsmann-nak, Southgate-nek és Koemannak is üzenjék: „Tényleg nem vagyunk elég jók az Eb-hez? Na, most figyeljetek!”