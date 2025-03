Takács Boglárka a hetedik helyen ért célba a 60 méter Európa-bajnoki döntőjében

NEM CSAK MOLNÁR ATTILÁNAK HOZOTT ÁTTÖRÉST az apeldoorni fedett pályás Európa-bajnokság! A kontinensviadal vasárnapi záró napján 60 méteren rajthoz álló Takács Boglárka pályafutása során először jutott be a döntőbe valamelyik felnőtt világeseményen.

A 23 éves magyar rekorder tette ezt egész nap jókedvűen, tökéletes formaidőzítésének köszönhetően könnyedén futva. Életében most először kellett háromszor rajthoz állnia egy nap alatt. Reméljük, hogy ez a kellemes teher még nagyon sokszor nehezedik majd rá!

Rögtön az előfutamokban áttörte a 7.20 másodperces álomhatárt, amellyel azelőtt oly sokáig szenvedett. 7.15 másodperces teljesítményével megnyerte a futamát, és nem ez volt az egyetlen győzelme vasárnap, hiszen néhány órával később az elődöntőjét is megnyerte. Ez utóbbi azért volt óriási dolog, mert a 60 méter egyik legnagyobb specialistáját, a lengyel Ewa Swobodát is maga mögé utasította. Ehhez egy káprázatos, 7.09-es újabb országos rekordot kellett bemutatnia.

Aztán a döntőben sem vallott szégyent, a svájci Mujinga Kambundji kiugrása után a mezőny csak másodikra tudott normálisan eljönni. Takácsnak a startja ezúttal nem sikerült olyan jól, de aztán óriásit küzdött, és 7.12-vel a hetedikként ért célba.

A magasugrás szőnyegét pont a 60 méter befutójának a területére helyezték el. Ez Takács első két mesebeli futása után jó előjel lehetett Bátori Liliannának. A fináléba 17 évesen bejutó tehetség 180 centiméteren rögtön elsőre sikerrel beszállt a versenybe, viszont a következő, 185-ös magasságon már nem járt sikerrel, kilencedik lett. Az U18-as Európa-bajnok fiatalnak nincs oka keseregni, hiszen még a teljes pályafutása előtte van. A világcsúcstartó Jaroszlava Mahucsih 192 centin kezdett és 199 centiig jutott, könnyedén megvédve a címét.

A kis híján leszakadó pókkamera ránk hozta a szívbajt a női ötpróba távolugrása közben – szerencsére a négy tartó kábelből a leggyengébbik is csak kilazult, teljesen nem adta meg magát, így hál’istennek nem esett rá senkire. A záró 800 métert a finn Saga Vanninen 62 pontos előnyből várhatta a holland Sofie Dokterrel szemben, a fiatal versenyző könnyed futással megőrizte az előnyét. 4922 pontos teljesítménye új U23-as Európa-rekord.

A legtöbben arra számítottak, hogy csupán a hazaiak tehetsége, Niels Laros lehet képes Jakob Ingebrigtsent legyőzni a 3000 méter döntőjében. A norvég favorit szinte végig a harmadik hely környékén helyezkedett, Laros pedig csak őt figyelve egy-két pozícióval volt mögötte. Aztán a tempó fokozatosan nőtt, Ingebrigtsen a mindent eldöntő ritmusváltást két és fél körrel a vége előtt hajtotta végre, amivel még a jó napot kifogó brit George Mills sem tudott konkurálni, Laros pedig visszaesett a 11. helyre. A 24 éves norvégnak ezzel összejött a tripla dupla, azaz 2021 és 2023 után harmadszor is legyőzhetetlen volt 1500-on és 3000-en is. Ha ez nem lenne elég, a 3000 métert 2019-ben is megnyerte, így a fedett Eb-ken már hét elsőséget számlál. A sportszerű holland közönség szupersztárhoz méltó vastapsban részesítette őt a tiszteletkörén.