Az Európa-bajnok Molnár Attila vb-negyedik lett 400 méteren

Már a második fedett pályás vb-jén jutott be a 400 méter döntőjébe Molnár Attila. Az újdonsült Európa-bajnok hatalmasat küzdött, hogy tartsa a lépést a három amerikai riválisával. A rá jellemző módon ezúttal is mindent kiadott magából, de a célegyenesben már érződött, hogy benne eggyel több világesemény van a télen, mint az ellenfeleiben.

A 23 éves országos csúcstartó 45.77-et futott a fináléban, amivel több mint fél másodperccel volt gyorsabb a pénteki elődöntős produkciójánál. A negyedik helyen ért célba, egy pozíciót javítva a tavaly Glasgow-ban elért eredményén.

„Fájdalmas érzés ez most, mert beleraktam a szívem, megpróbáltam, de mégsem érzem, hogy jobban el tudtam volna kezdeni – mondta az M4 Sportnak Molnár Attila. – Szerencséjük, hogy elmentem az Eb-re… Bajban lettek volna, ha nem így teszek, de bevállaltam mindkét versenyt, mert fiatal vagyok. Két hét alatt hat négyszázat futottam, a vasárnapi váltóval együtt hét lesz a vége. Ha most Zacher Gábor megnézné az egészségi állapotom, akkor az egy bulizó szilveszterezőével lenne egyenértékű. Az se biztos, hogy megkapnám a sportorvosi engedélyt…”

A fiatal sprinter nem hogy egy éve, de még egy hónapja se gondolta volna, hogy ilyen sikerekkel zárja a telet. „Január elsején még aláírtam volna ezeket az eredményeket, de most a lelkem szeretett volna egy érmet, viszont ez most nem volt benne. Most ők adják a győztes interjúkat, meglátjuk, hogy egy év múlva mi lesz a vége!” – tekintett előre a jövő évi toruni fedett vb-re. Ám addig még vár rá egy hasonló sikerekkel kecsegtető szabadtéri időszak, illetve a vasárnapi 4x400-as férfiváltó. A világbajnok Christopher Bailey lett.

Szűcs Szabina és Krizsán Xénia pénteki szép teljesítménye (hatodik és nyolcadik hely) után többpróbázóink közül ezúttal Gálpál Zsomboron volt a sor, a 21 éves tehetség a hétpróba első négy versenyszáma után 3111 ponttal a 12. helyen áll. A 7.01-es 60 méter után 662 centire ugrott távolban, majd 15.63 méterre lökte a súlygolyót – utóbbiban a második legjobb volt –, délután pedig magasugrásban 186 centiig jutott.

A 60 méteren Eb-döntős Takács Boglárka fantasztikus apeldoorni szereplése után két héttel nem tudta ugyanazt a teljesítményt nyújtani. Hosszú volt a fedett pályás szezon, ezért mégsem lehet elégedetlen, bejutott a vb-elődöntőbe, ahol a reggeli 7.24 után 7.25-öt futott, és összesítésben a 14. helyen végzett. A fináléban a rutinos svájci Mujinga Kambundji meglepte az olaszok esélyesét, Zaynab Dossót, az utolsó métereken levéve az aranyérmet riválisa nyakából.

Férfi 60 m gáton az amerikai Grant Holloway megőrizte tíz éve tartó veretlenségét, 2022 és 2024 után harmadszor is felállhatott a dobogó felső fokára. Szeles Bálint stabil teljesítménnyel az előfutamban és az elődöntőben is 7.89-et futott, Eszes Dániel az első körben búcsúzott.

A női rúdugrás döntője 470 centiméteres magasságon a technika ördöge miatt hosszú időre félbeszakadt. Ez egyértelműen kizökkentette a favoritokat, a címvédő brit Molly Caudery a dobogóról is leszorult. A 475 centis egyéni csúcsot elérő Marie-Julie Bonnin személyében meglepetés győztest köszönthettünk. A délutáni program a férfi rúddal kezdődött, amelyben előzetesen mindenki Armand Duplantis pályafutása tizenkettedik világrekordjára számított. Ám a görög Emmanuil Karalisz gondoskodott róla, hogy a svéd-amerikainak nem várt izgalmakkal kelljen szembesülnie! Életében először átvitte a 605 centit, ezért Duplantis először még megremegett 610-en, de másodikra már átugrotta a lécet. Karalisz itt már kétszer is hibázott, ezért a harmadikat már 615-ön próbálta meg, de ezt már csak a világrekorder tudta megoldani.

Az etióp-kenyai-ugandai „hosszútávfutó-háromszögből” Etiópia vette a legkomolyabban ezt a vb-t, erős csapattal érkezett Kínába. A női 3000 métert Freweyni Hailu okos, taktikus versenyzéssel nyerte meg. Azonban a férfiak küzdelmében egy olyan klasszissal kellett farkasszemet nézniük, mint a norvég Jakob Ingebrigtsen. Az Eb-n nemrég ismét duplázó szupersztár három körrel a vége előtt bújt ki a szorításból Berihu Aregawival kéz a kézben. Az utolsó kör meghozta a várva várt óriási csatát kettejük között, amiből a célegyenesben Ingebrigtsen kerekedett ki győztesen, ezzel 24 esztendős korára teljessé téve aranykollekcióját a még hiányzó fedett pályás vb-címmel. Minden képessége adva van hozzá, hogy a következő négy évben minden idők egyik legnagyobb futója váljon belőle.

A vasárnapi záró napon Gálpál Zsombor befejezi a hétpróbát, 4x400-as férfiváltónk pedig – magyar idő szerint – 14.11-kor döntőt fut

EREDMÉNYEK

Férfiak. 400 m. Világbajnok: Christopher Bailey (Egyesült Államok) 45.08, 2. Brian Faust (Egyesült Államok) 45.47, 3. Jacory Patterson (Egyesült Államok) 45.54, 4. Molnár Attila (Magyarország) 45.77. 3000 m. Vb: Jakob Ingebrigtsen (Norvégia) 7:46.09, 2. Berihu Aregawi (Etiópia) 7:46.25, 3. Ky Robinson (Ausztrália) 7:47.09. 60 m gát. Vb: Grant Holloway (Egyesült Államok) 7.42, 2. Wilhem Belocian (Franciaország) 7.54, 3. Liu Csün-hszi (Kína) 7.55. Előfutamok: …25. Szeles Bálint 7.89 – bejutott az elődöntőbe, …29. Eszes Dániel 8.07 – nem jutott be az elődöntőbe. Elődöntő: …21. Szeles 7.89 – nem jutott be a döntőbe. Rúd. Vb: Armand Duplantis (Svédország) 615, 2. Emmanuil Karalisz (Görögország) 605, 3. Sam Kendricks (Egyesült Államok) 590. Hétpróba. Az állás 4 versenyszám után: 1. Sander Skotheim (norvég) 3649, …12. Gálpál Zsombor 3111

Nők. 60 m. Vb: Mujinga Kambundji (Svájc) 7.04, 2. Zaynab Dosso (Olaszország) 7.06, 3. Patrizia van der Weken (Luxemburg) 7.07. Előfutamok: …14. Takács Boglárka 7.24 – bejutott az elődöntőbe. Elődöntő: …14. Takács 7.25 – nem jutott be a döntőbe. 400 m. Vb: Amber Anning (Nagy-Britannia) 50.60, 2. Alexis Holmes (Egyesült Államok) 50.63, 3. Henriette Jaeger (Norvégia) 50.92. 3000 m. Vb: Freweyni Hailu (Etiópia) 8:37.21, 2. Shelby Houlihan (Egyesült Államok) 8:38.26, Jessica Hull (Ausztrália) 8:38.28. Rúd. Vb: Marie-Julie Bonnin (Franciaország) 475, 2. Tina Sutej (Szlovénia) 470, 3. Angelica Moser (Svájc) 470. Hármas. Vb: Leyannis Pérez Hernández (Kuba) 14.93, 2. Liadagmis Povea (Kuba) 14.57, 3. Ana Peleteiro-Compaoré (Spanyolország) 14.29

A VASÁRNAPI PROGRAM

3.05: hétpróba, férfiak, 60 m gát

3.19: távol, nők, döntő

3.25: 60 m gát, nők, előfutamok

4.10: hétpróba, férfiak, rúd

4.35: magas, nők, döntő

12.35: 60 m gát, nők, elődöntő

12.38: súly, férfiak, döntő

12.40: távol, férfiak, döntő

13.02: hétpróba, férfiak, 1000 m (utolsó szám)

13.15: 1500 m, férfiak, döntő

13.28: 1500 m, nők, döntő

13.40: 800 m, férfiak, döntő

13.54: 800 m, nők, döntő

14.01: 60 m gát, nők, döntő

14.11: 4x400 m váltó, férfiak, döntő

14.21: 4x400 m váltó, nők, döntő