Atlétika: Yavi alig hét századra volt a világcsúcstól, Tebogo úgy ünnepelt a végén, mint Bolt

MESTER ÉS TANÍTVÁNYA Párizs után Rómában is közel jártak ahhoz, hogy ismét nagyot alkossanak. A hónap elején a súlylökő Ryan Crouser sorozatban harmadik olimpiáján sem talált legyőzőre, és az újabb sikeres ötkarikás szereplését még különlegesebbé tette, hogy diszkoszvető tanítványa, Rojé Stona is aranyéremmel a nyakában hagyhatta el a francia fővárost.

Kettejük közös története az „Örök Városban” folytatódott, Crouser 22.49 méteres versenycsúcsot dobva diadalmaskodott. Közel járt ehhez jamaicai protezsáltja is, de Kristjan Ceh utolsó kísérletével letaszította Stonát az első helyről.

Az olaszok még ennél a sztorinál is jobban vártak egy másik ügyességi számra, a férfi magasugrásra, hiszen a közönségkedvenc Gianmarco Tamberi június után ismét visszatért a Stadio Olimpicóba. Világszerte imádják őt a rajongók az olyan egyedi pillanatai miatt, mint amikor az Európa-bajnokságon rugókat szórt ki a cipőjéből a győztes ugrása után. Természetesen most is kitette a szívét a pályára, és megmutatta klasszisát.

Eközben persze a futószámok kedvelői sem maradtak emlékezetes pillanatok nélkül. Ritkán születik zambiai siker a Gyémánt Ligában, most Muzala Samukonga a 400 métert tudta egy 44 másodpercen belüli futással megnyerni (43.99 mp). Winfred Yavi pedig úgy száguldott az utolsó 60 méteren, mintha előtte már ne lett volna 2940 méter a lábaiban. A 3000 méteres akadályfutás olimpiai bajnoka 8:44.39-es eredményével alig hét századdal maradt el Beatrice Chepkoech 2018 óta élő világrekordjától. Mivel a második helyezett Peruth Chemutai 8:48.03-at futott, ez lett az első olyan futam a történelemben, amiben ketten is 8:50-en belül értek célba.

Ackera Nugent az olimpiai finálét még elizgulta – több gátat is elrontva kiesett –, ám ezúttal hatalmasat hajrázva 12.24 másodperces idővel első lett 100 m gáton. Korábban csak hárman (Tobi Amusan, Kendra Harrison és Jordanka Donkova) voltak gyorsabbak a 22 éves jamaicainál. Egészen hihetetlen azt látni, hogy ebben a versenyszámban mostanában évről évre mennyien robbannak be az elitbe szinte a semmiből!

Férfi 5000 méteren az első hat helyen célba érők közül öten is Etiópiát képviselték, közülük a legjobb Hagos Gebrhiwet lett, 12:51.07-tel. Az 1500 méter uralkodónőjétől, Faith Kipyegontól a szervezők világcsúcsot vártak, amire egy körig volt reális esélye, utána a zöld fénycsík az iramfutóval való meg nem értése miatt távol került tőle. A kenyaiak legendájának így sincs szégyenkezni valója, pályafutása 25. Gyémánt Liga-futamgyőzelmét aratta.

Az este legjobban várt eseménye a legvégére maradt, minden idők legszorosabb 100 méteres olimpiai döntőjének a mezőnyéből négyen is rajthoz álltak. Az előzetes esélylatolgatások a jó formában lévő Letsile Tebogo vagy a világ idei legjobb eredményével bíró Kishane Thompson győzelmét ígérték. Kettejük közül Thompson végül nem állt rajthoz, nem úgy a botswanai, aki úgy húzta be 9.87-tel a versenyt, hogy az utolsó métereken Usain Bolthoz hasonlóan széttárt karokkal ünnepeltette magát.

GYÉMÁNT LIGA, RÓMA

Érdekesebb eredmények. Férfiak. 100 m (+0.3): 1. Letsile Tebogo (botswanai) 9.87. Súly: 1. Ryan Crouser (amerikai) 22.49. Nők. 1500 m: 1. Faith Kipyegon (kenyai) 3:52.89. 100 m gát: 1. Ackera Nugent (jamaicai) 12.24. 3000 m akadály: 1. Winfred Yavi (bahreini) 8:44.39