Kuttor-Bragmayer Zsanett: 55 különböző edzésprogram áll majd rajthoz Párizsban

A Team Újbuda SE 30 éves sportolója a hétvégi tiszaújvárosi világkupafutamra készül, és az MTI-nek azt mondta, pályafutása során először nem előre megfogalmazott céllal indul majd a hazai vk-viadalon.

„Háromhetes edzőtábor után érkeztem haza hétfőn, azóta a legfőbb cél, hogy minél jobban sikerüljön regenerálódnom és megtalálnom az ideális egyensúlyt az olimpiai felkészülés és a versenyzés között. Eddig mindig komoly célokkal indultam Tiszaújvárosban és a döntőnek az elődöntőben elért eredmény után egyes rajtszámmal vághattam neki, de most más a helyzet, ezúttal egy kicsit okosabban tervezem meg a szereplésemet” – mondta Kuttor-Bragmayer. Hozzátette, nem lesz könnyű dolga, mert nagyon erős mezőny gyűlik össze Tiszaújvárosban, ugyanakkor az elmúlt három hét alapján úgy érzi, jó formában van.

„Ezzel együtt ha most esetleg rosszabb eredményt érek el, netán nem jön össze a dobogó, akkor sem leszek elkeseredve, mert a fókuszban az olimpiai szereplés áll. Tiszaújváros után magaslati edzőtáborba megyek, onnan elutazom a jövő hét végén, Hamburgban sorra kerülő, világbajnoki sorozatba tartozó futamra, ám egyéniben nem állok rajthoz, csak a váltót próbálom majd segíteni egy minél jobb eredmény elérésében. Erre meg is van az esélyünk, mert jó a csapat” – nyilatkozta.

„Az elmúlt három hétben nem a minőségen, hanem a mennyiségen volt a hangsúly, és egészen az alapokig visszanyúltunk. Ez napi 5.5-6 óra edzést jelent, de így is terveztük, és csak az utolsó 10-12 napban iktatjuk majd be a specifikus edzéseket, ezért is akartam minél később beköltözni az olimpiai faluba. Most úgy néz ki a program, hogy július 26-án, a megnyitó napján érkezem a faluba, és addigra már túl leszek a felkészülésbe épített minden tréningemen, tehát nem kerülök abba a helyzetbe, hogy még hátralenne egy-két ilyen vagy olyan edzésem, de arra a faluban már nincs lehetőség” – mondta Kuttor-Bragmayer.

Kiemelte, hogy a 2021-ben megrendezett tokiói olimpián – melyen minden idők legjobb magyar női eredményét érte el a 12. helyezéssel – tapasztaltakból sokat tanult, ezeket Párizsban szeretné hasznosítani.

„Talán valamelyest előny az is, hogy nekem már nem az első olimpiám lesz, így nagyjából tudom, mire számítsak. Az elmúlt három évben fejlődött a sportág és fejlődtek az ellenfeleim is, ennek megfelelően nagyon sűrű a mezőny, ráadásul mindenkinek másfajta felkészülés felel meg, így tulajdonképpen mondhatjuk, hogy 55 különböző edzésprogram áll rajthoz Párizsban. Természetesen szeretnék a 12. helyezésnél jobbat elérni az olimpián, ezzel talán némi nyomást is helyeztem magamra, de nagyon várom már, hogy elkezdődjön a verseny” – nyilatkozta az ötkarikás céljairól Kuttor-Bragmayer, aki abban is bízik, hogy ezúttal akár ő is meglepheti majd a riválisokat július 31-én.

„Helyezéstől függetlenül úgy gondolom, hogy ha azzal az érzéssel tudom befejezni a versenyt, hogy a maximumot nyújtottam, akkor már nem lehetek majd elégedetlen” – tette hozzá.

A Szajna vízminőségével kapcsolatban azt mondta, biztos benne, hogy nem lesz szükség arra, hogy a szervezők duatlonra változtassák a viadalt, ez ugyanis komoly károkat okozna a sportágnak és a versenyzők többsége sem akarja a három helyett csak két számban – kerékpár, futás – összemérni a tudását.

„Nekem szerencsére a tesztverseny után nem volt semmi bajom, és nem is nagyon tudok olyanról, akinek bármi problémája lett volna. Nem tudom, hogy hogyan, de biztos vagyok benne, meg fogják oldani, hogy ne kelljen duatlonoznunk” – jelentette ki Kuttor-Bragmayer Zsanett.

A párizsi olimpián július 30-án a férfi, július 31-én pedig a női egyéni viadalt rendezik meg, míg a vegyes váltók küzdelmeire augusztus 5-én kerül sor.