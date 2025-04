Szoboszlai Dominik már ma bajnok lehet a Liverpoollal

VALÓS ESÉLYE inkább a jövő héten adódhat a bajnoki címre a Liverpoolnak, de már vasárnap ünnepelhet, ha az eredmények szerencsésen alakulnak: a „vörösök” helyzete nem túl bonyolult, az előző fordulóban a Brighton ellen döntetlent játszó, de előtte kilencből kilenc mérkőzését elveszítő Leicester City lesz az ellenfél. A találkozó előtt néhány perccel ér véget az Ipswich–Arsenal összecsapás, így Szoboszlai Dominikék már a bemelegítéskor tudhatják, esetleges győzelmük 13 pontos előnyük megtartására elegendő vagy 16 pontra duzzasztásához, ezzel együtt öt fordulóval a vége előtt az aranyérem biztossá tételéhez is. Az Ipswich hasonló helyzetben van, mint a Leicester, annyi különbséggel, hogy míg a „rókáknak” ahhoz is csoda kell, hogy ne a 33. fordulóban essenek ki, az Ipswich még elodázhatja egy héttel a búcsúját az élvonaltól.

Ha öt fordulóval a zárás előtt meg is nyerné a bajnokságot a Liverpool, akkor sem döntené meg a Premier League-rekordot, amelyet 2020-ban állított fel. A koronavírus miatt kis szünettel befejezett idényt már a 31. fordulóban lezárta a csapat, a szigorításokig elképesztő, 25 pontos előnyt alakított ki, 29 mérkőzésen 27 győzelem mellett egy-egy döntetlen és vereség csúszott be. Csak júniusban ünnepelhetett a csapat, szurkolók nélkül, Mohamed Szalahtól azóta sokszor hallhattuk ezt a fájdalmas történetet, ám ha az idén nem omlik össze a csapat, és az Arsenal nem fordít a tetemes hátránya ellenére, semmi sem állíthatja meg a parádét a városban. A legkorábbi bajnoki címek rangsorában így is feljöhet a Liverpool holtversenyben a második helyre: a 2017–2018-as idényben a száz pontot szerző Manchester City, míg 2001-ben a Manchester United tette tét nélkülivé az utolsó öt fordulót. Ha a jövő héten véglegesítené a bajnoki címét a Liverpool, a 34. fordulóban ünneplő három csapathoz csatlakozna: a United 2000-ben és 2013-ban, míg az Arsenal 2004-ben érte el ezt a bravúrt.

Jelenleg 13 pont az Arsenal hátránya, és ehhez kapcsolódóan is van toplista a Premier League-ben: 2018-ban a százpontos City 19 ponttal előzte meg a Unitedet, míg 2000-ben és 2020-ban az Arsenal és a Manchester City 18-18 ponttal maradt le a Manchester United, illetve a Liverpool mögött. Jelenleg tehát a negyedik helyre férne fel az Arsenal erre a londoniak szempontjából nem túl hízelgő – persze az éllovasra tekintve dicséretes – listára, 2005-ben ugyanis az Arsenal, 2021-ben pedig a Manchester United maradt még le 12-12 ponttal az aranyéremről a Chelsea, illetve a Manchester City mögött. A hátrány még nőhet s persze csökkenhet is, de ahhoz, hogy a Mikel Arteta vezette csapat egymás után harmadszor ne ezüstérmet vegyen át a végelszámolásnál, történelmi fordulatra lenne szükség.

Szoboszlai Dominik az első magyar futballista lehet a Premier League történetében, aki bajnoki címet ünnepel, s mivel a csapat kulcsemberei, múlt pénteken Mohamed Szalah, ezen a héten csütörtökön pedig Virgil van Dijk is szerződést hosszabbított a klubbal, a következő két idényben minden esély meglesz rá, hogy ne csak beérje, hanem meg is előzze a klub a bajnoki címek számában (20) a Manchester Unitedet. A valószínűleg távozó Trent Alexander-Arnold március óta sérült, de a klubhonlap beszámolója szerint vasárnap már a padon ülhet a King Power Stadionban.

Nem szoktam hátra, de nagyon előre sem tekinteni az életben, így őszintén szólva inkább a Leicester elleni meccsre összpontosítok, semmint az aranyéremre. Egyszerre egy meccsel foglalkozhatunk, azzal, amelyet a teljesítményünkkel befolyásolhatunk. Nehéz a futballban élvezni a pillanatot, pedig folyton ezt szajkózzák az emberek. Menedzserként csak egyvalamire gondol az ember: a hétvégén győzni kell! Arne SLOT, a Liverpool menedzsere a sajtótájékoztatón

ANGOL PREMIER LEAGUE

33. FORDULÓ

Vasárnap

15.00: Fulham–Chelsea

15.00: Ipswich Town–Arsenal

15.00: Manchester United–Wolverhampton Wanderers (Tv: Spíler1)

17.30: Leicester City–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

Hétfő

21.00: Tottenham Hotspur–Nottingham Forest (Tv: Spíler1)

Szombaton játszották

Aston Villa–Newcastle United 4–1 (Watkins 1., Maatsen 64., Burn 73. – öngól, Am. Onana 75., ill. Schär 18.)

Everton–Manchester City 0–2 (O'Reilly 84., Kovacic 92.)

Brentford–Brighton & Hove Albion 4–2 (Mbeumo 9., 48., Wissa 58., Nörgaard 90+5., ill. Welbeck 45+4., Mitoma 81.)

Kiállítva: Joao Pedro (62., Brighton)

Crystal Palace–AFC Bournemouth 0–0

Kiállítva: C. Richards (45+1., Crystal Palace)

West Ham United–Southampton 1–1 (Bowen 47., ill. Ugochukwu 90+3.)