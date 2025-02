Szoboszlai Dominik betalált, a Liverpool a Spurst kiütve jutott be az angol Ligakupa döntőjébe!

ANGOL LIGAKUPA

ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

LIVERPOOL–TOTTENHAM HOTSPUR 4–0 (1–0)

Liverpool, Anfield, 60 395 néző. Vezette: Pawson

LIVERPOOL: Kelleher – Bradley, Konaté, Van Dijk (Quansah, 87.), Robertson – Gravenberch, C. Jones (A. Mac Allister, 72.) – Szalah (Elliott, 82.), Szoboszlai, Gakpo (L. Díaz, 82.) – D. Núnez (Diogo Jota, 72.). Menedzser: Arne Slot

TOTTENHAM: Kinsky – Gray, Danso, B. Davies (Moore, 82.), Spence – P. Sarr (Bergvall, 57.), Bissouma (Porro, 57.), Bentancur – Kulusevski, Richarlison (Tel, 45+1.), Szon Hung Min. Menedzser: Ange Postecoglou

Gólszerző: Gakpo (34.), Szalah (51. – 11-esből), Szoboszlai (75.), Van Dijk (80.)

Továbbjutott: a Liverpool, 4–1-es összesítéssel

A másik ágon: Newcastle United–Arsenal 2–0 (Murphy 19., Gordon 52.)

Továbbjutott: a Newcastle, kettős győzelemmel, 4–0-s összesítéssel

Ebben az évezredben egyetlenegyszer – 2011. május 15-én – tudott nyerni a Tottenham az Anfielden, ám nem is volt szüksége győzelemre, hiszen a párharc első mérkőzését 1–0-ra behúzta. Tekintve, hogy előtte a bajnokságban a Pool 6–3-ra megverte a Spurst, nem volt ördögtől való, hogy képes feltörni a hazai csapat ellenfele védelmét, és megfordítani a párharcot. Arne Slot ehhez a feladathoz méltó, erős kezdőcsapatot küldött fel a pályára, ott volt Szoboszlai Dominik mellett Mohamed Szalah és Cody Gakpo is, hátul viszont hiányzott sérülés miatt Trent Alexander-Arnold.

Szoboszlai Dominik gratulált Cody Gakpónak (Fotó: Getty Images)

Sokat volt a „vörösöknél” a labda, irányították a játékot, és fokozatosan növelték a nyomást a londoniakon. Az első 20 percben egyedül egy megpattanó Szalah-lövést lehetett feljegyezni, ezt követően viszont egyre jobban beszorult a Tottenham, és ugyan az első fél óra végén Szoboszlai még lesről talált be, négy perccel később Gakpo érvényes gólt szerzett Szalah beadásából. Lendületben maradt a vendéglátó, a Spurs nem tudta megtartani a labdát, és majdnem ismét gólt kapott, ám Szalah lövését Antonín Kinsky bravúrral a léc fölé tolta. A Tottenhamet pedig még az ág is húzta, nem elég, hogy Ange Postecoglou tíz játékosára nem számíthatott ezen a meccsen, a szünet előtt még Richarlison is megsérült.

Jogos volt a tizenegyes – Darwin Núnez érdeme (Fotó: Getty Images)

A második félidő ott folytatódott, ahol az első abbamaradt. Előbb Szalah lőtt mellé, majd Szoboszlai fejesét védte szépen Kinsky, pár perc múlva viszont már újabb gólt szerzett a Pool. Darwin Núnez harcolt ki tizenegyest – elütötte a kapus –, Szalah pedig rendkívül magabiztosan bevágta a labdát a jobb felső sarokba. A „sarkantyúsok” a folytatásban sem tudtak semmit felmutatni támadásban, az volt a kérdés, mikor dől el a meccs. Előbb Szoboszlai fejelt ismét, majd Gakpo és Gravenberch találta el a kapufát, a 75. percben viszont a magyar válogatott csapatkapitánya meglőtte csapata harmadik gólját. Alexis Mac Allister hozta fel a labdát, indította Conor Bradley-t, tőle megkapta Szoboszlai, aki 12 méterről a bal alsóba lőtt!

Szoboszlai Dominik idénybeli ötödik gólját szerezte (Fotó: Getty Images)

Szon Hung Min szépíthetett volna, ám ő csak a lécet találta el, majd Virgil van Dijk fejelt gólt Mac Allister szögletéből, amivel nemcsak a mérkőzés, hanem a párharc is abszolút eldőlt, a hajrá pedig már érthető módon kevés izgalmat hozott. A Liverpool 4–1-es összesítéssel bejutott a döntőbe, amelyben az Arsenalt búcsúztató Newcastle ellen védheti meg címét március 16-án a Wembleyben. 4–0