Arne Slot: Az Aston Villa elleni döntetlen után még az volt a téma, hogy nem vagyunk jó helyzetben...

„Nagyon jól futballoztunk, de a kapu előtt sajnos nem voltunk elég hatékonyak, és azt se felejtsük el, hogy fantasztikus csapat volt az ellenfelünk – kezdte értékelését a BBC-nek Pep Guardiola. – A második ­félidőben nagyon mélyen védekezett a Liverpool, mi pedig nem találtuk az ellenszert. Hiába szegeztük őket a kapujuk elé, nem tudtunk betalálni.”

A Manchester City menedzsere reagált arra a kérdésre, hogy Jérémy Doku volt-e az egyik fő fegyverük, mivel a belga szélső többször is megverte a bal oldalon Trent Alexander-Arnoldot.

„Savinho is ezt csinálta. Jó szélsőink vannak, ők pedig általában kicsit beljebb védekeznek, de ezúttal Mohamed Szalah is sokkal többet volt hátul, mint szokott. Ennek ellenére vallom, hogy jól játszottunk. Ha már kikapunk, úgy veszítsünk, ahogyan most a Liverpool ellen – mondta az 54 éves szakember, majd csapata idénybeli teljesítményéről és a jövőről beszélt. – Az előző idényekben nagyszerűen teljesítettünk, de most messze vagyunk ettől. Kevin De Bruynét és talán Nathan Akét leszámítva mindenki nagyon fiatal. Fényes jövő előtt áll ez a csapat, csak idő kérdése, hogy beérjen.”

Pep Guardiola elmondta, hiába szegezték a Liverpoolt a kapuja elé, nem tudtak betalálni, de szerintem még fiatal a csapata, és fényes jövő előtt áll (Fotó: Getty Images)

Arne Slot azt a kérdést kapta meg a mérkőzés után, kijelenthető-e, hogy ezzel a győzelemmel nagyon közel került a Liverpool a bajnoki címhez.

„Az Aston Villa elleni döntetlen után még az volt a téma, hogy nem vagyunk jó helyzetben, három nap elteltével pedig győztünk, és megint minden megváltozott – mondta a holland tréner a BBC-nek. – Nap mint nap kőkeményen dolgozunk, hogy elérjük a céljainkat, ennyi a titok. Tizenegy pont az előnyünk, de az Arsenal egy mérkőzéssel többet játszik még. Fel kell készülnünk, mert lesznek még nehéz összecsapások, ahogy nemrég a Wolverhampton elleni. Normális, hogy a szurkolók optimisták, de tudniuk kell, mennyit tettünk abba, hogy ekkora az előnyünk.”

Majd a 46 esztendős edző rátért magára a City elleni találkozóra, és arra, mi volt a győzelem kulcsa.

„A legjobb támadásunkból nem is született gól, de ez a győzelem sokkal inkább a védekezésünknek köszönhető, mint a támadójátékunknak. Az az ideális, ha nálunk van többet a labda, de köztudott, hogy a City ebben nagyon jó. Idegenben csakis jó védekezéssel lehet ellene nyerni, mi pedig nem hagytuk, hogy nagy helyzeteket alakítson ki. Az első félidőben inkább a hazaiak akarata érvényesült, leszámítva a gólokat. Mégis az volt az érzésem, hogy bármikor betalálhat a City, a második játékrészben viszont nem emlékszem, hogy lett volna nagy gólszerzési lehetősége” – tette hozzá Slot.