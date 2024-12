Remek első félidei játékának köszönhetően jutott be a Ligakupa elődöntőjébe a Liverpool

ANGOL LIGAKUPA

NEGYEDDÖNTŐ

SOUTHAMPTON–LIVERPOOL 1–2 (0–2)

Southampton, St. Mary's Stadion. Vezette: S. Hooper

SOUTHAMPTON: A. McCarthy – Harwood-Bellis, Bednarek (Brereton Díaz, 84.), N. Wood – Bree (Szugavara, 61.), Downes (Sulemana, 73.), M. Fernandes, Aribo (Lallana, 84.), Manning – Dibling, Archer (Onuachu, 73.). Megbízott menedzser: Simon Rusk

LIVERPOOL: Kelleher – Quansah, J. Gomez (Cimikasz, a szünetben), Morton, Alexander-Arnold (Chiesa, a szünetben) – Endo, A. Mac Allister (McConnell, 63.) – Nyoni (Danns, 86.), H. Elliott, Gakpo (Diogo Jota, 63.) – D. Núnez. Menedzser: Arne Slot

Gólszerző: Archer (59.), ill. D. Núnez (24.), H. Elliott (32.)

Hét kezdőjátékosának adott pihenőt szerdára Arne Slot. A Liverpool menedzsere eltiltása miatt csak a lelátóról követhette a Southampton elleni Ligakupa-negyeddöntőt, futballistái közül pedig − többek között − Szoboszlai Dominik és Mohamed Szalah is kihagyta mérkőzést, az utóbbi időben nagyobb terhelést kapó labdarúgók el sem utaztak az idegenbeli találkozóra. Aggodalomra nincs ok, Szoboszlai Dominik egészséges, a szakmai stáb neki is csupán pihentető jelleggel adott extra szabadnapot.

A Liverpool így is hozta a kötelezőt, Darwin Núnez már a 24. percben kilőtte az alsó sarkot − a vezetés finoman fogalmazva is érett, kis túlzással folyamatosan a vendégeknél volt a labda. A stáb több fiatalnak is lehetőséget adott a bizonyításra, lendületes is volt a játék, és az előnyt még a szünet előtt megduplázta a Liverpool.

A Southampton nagyot küzdve szépített, így 2−1-es vereséget volt kénytelen elkönyveli a sorozat címvédőjével szemben, de legalább több energiája marad így a Premier League-ben arra, hogy valahogy kiharcolja a benntmaradást…