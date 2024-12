Megtörtént a bejelentés, amerikai többségi tulajdonba került az Everton – hivatalos

Ahogyan az várható is volt, lezárult a tulajdonosváltás, az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Premier League) szereplő Evertont felvásárolta a Roundhouse, amely az amerikai The Friedkin Group (TFG) tagja – erről a klub számolt be csütörtökön hivatalos honlapján.

Korábban már beszámoltunk róla, hogy a Friedkin Group (TFG) szeptemberben állapodott meg Farhad Moshiri 94.1 százalékos tulajdonrészének megvásárlásáról, és a Premier League az ilyenkor szokásos vizsgálatok után rábólintott az ügyletre. Dan Friedkin, az amerikai milliárdos – akinek cége az olasz élvonalbeli Romát is birtokolja – már régóta „kerülgette” a liverpooliakat, tavaly nyáron közel is volt a megvásárlásához, ám akkor visszatáncolt a stadionépítést is bevállaló klub jelentős adósságállományára hivatkozva.