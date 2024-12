A jövő héten lezárulhat az Everton tulajdonosváltása

A Friedkin Group (TFG) szeptemberben állapodott meg Farhad Moshiri 94.1 százalékos tulajdonrészének megvásárlásáról, és a Sky pénteki hírében azt írta, hogy a Premier League az ilyenkor szokásos vizsgálatok után rábólintott az ügyletre. A pecsét a jövő héten az okmányokra kerülhet.

Dan Friedkin, az amerikai milliárdos – akinek cége az olasz élvonalbeli Romát is birtokolja – már régóta „kerülgette” a liverpooliakat, tavaly nyáron közel is volt a megvásárlásához, ám akkor visszatáncolt a stadionépítést is bevállaló klub jelentős adósságállományára hivatkozva.

Az Everton az utóbbi három idényben egyszer sem végzett a 15. helynél előrébb, pénzügyi szabálytalanságok miatt pontlevonással is sújtották.

A liverpooli kékek jelenleg is csupán a Premier League 15. helyén állnak, szombaton az Arsenal vendégei lesznek.