Kétszer egyenlített a Pool, majd vezetett is, de nem tudott nyerni a Newcastle ellen

ANGOL PREMIER LEAGUE

14. FORDULÓ

NEWCASTLE UNITED–LIVERPOOL 3–3 (1–0)

Newcastle, St. James’ Park, 52 237 néző. Vezette: Madley

NEWCASTLE: Pope – Livramento, F. Schär, Burn, Hall – Tonali (Willock, 88.), Bruno Guimaraes, Joelinton (C. Wilson, 88.) – J. Murphy (Barnes, 74.), Isak, A. Gordon (Longstaff, 88.). Menedzser: Eddie Howe

LIVERPOOL: Kelleher – Gomez (Alexander-Arnold, 66.), Quansah, Van Dijk, Robertson – Gravenberch (Szoboszlai, 66.), A. Mac Allister – Szalah, C. Jones, Gakpo (L. Díaz, 66.) – D. Núnez. Menedzser: Arne Slot

Gólszerző: Isak (35.), A. Gordon (62.), F. Schär (90.), ill. C. Jones (50.), Szalah (68., 83.)

Szoboszlai Dominik nélkül kezdte a hétközi fordulóban rendezett bajnoki mérkőzését a Liverpool. Vállalt elfogultsággal tesszük hozzá: ez meg is látszott a Premier League első helyezettjén, bár ne legyünk igazságtalanok, a Newcastle United otthonában egyik csapat sem érvényesül könnyen. A svéd Alexander Isak már a 12. percben veszedelmes lövést küldött a vendégek kapujára, és bár a világbajnok Alexis Mac Allister nem sokkal később ráijesztett a házigazdára, a bal alsó sarkot célozta meg, Nick Pope védeni tudott, ám nem volt kétséges: a Newcastle volt fölényben szinte végig az első félidőben.

Mohamed Szalah (balra) kétszer talált be a Newcastle kapujába (Fotó: Getty Images)

Jacob Murphy lövésénél a kapufa mentett, néhány pillanattal később Bruno Guimaraes célozta meg a jobb alsó sarkot, Caoimhín Kelleher ekkor még hárított, de Alexander Isak következő lövésénél már senki és semmi sem segíthetett a Liverpoolon: a 25 éves támadó jobbal hatalmas erővel lőtt a bal felső sarokba. És nagyobb bajba is kerülhetett volna Arne Slot menedzser együttese, Joe Gomez gyermeteg hibája után Anthony Gordon egyedül vihette a labdát a kapu felé, de Kellehert találta el nagy ziccerben. Nem csak ez fájt a támadónak: a kipattanó labdát figyelte a hazaiak csatára, amikor Virgil van Dijk sunyi, alattomos módon vállal arcon ütötte.

Anthony Gordon (balra) szerezte csapata második gólját (Fotó: Getty Images)

Egészen más arcát mutatta a Liverpool a szünet után. Agresszív, lendületes volt a listavezető, és Mohamed Szalah elfutása, majd jó beadása után a mélységből érkező Curtis Jones futtából a léc alá lőtt! Sőt, akár azonnal átvehette volna a vezetést a vendégcsapat, ha Cody Gakpo éles szögből ugyan, de az üres kapuba fejeli a labdát, vagy ha a másik oldalon érkező Darwin Núnez fél méterről a kapuba lő… Anthony Gordon nemes bosszút állt: remek csel után a bal alsó sarokba lőtt, így nem várhatott tovább Szoboszlai Dominik bevetése, a magyar játékos első akciója végén Mohamed Szalah lőtt a hazai kapuba. Az egyiptomi ezután hatalmas kapufát lőtt, majd fordulásból, ballal a jobb alsó sarokba helyezett, de Kelleher hibája után Fabian Schär egyenlíteni tudott, így döntetlennel ért véget a mérkőzés. 3–3