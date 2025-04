NHL: Ovecskin két gólt lőtt – beállította Gretzky rekordját

A 39 éves Ovecskin, aki 2005-ben lett NHL-játékos, 1486. mérkőzés ütötte a rekordot jelentő találatot, míg az 1999-ben visszavonult Gretzky 1487 találkozón lépett jégre.

A kanadai sztár személyesen gratulált az orosz támadónak a rekordbeállításhoz és ott lesz vasárnap a New York Islanders otthonban is, ahol a Capitals ismét pályára lép. Ovecskin 14. idényében érte el a 40 gólos határt, ez már eleve NHL-csúcs, Gretzkynek 12 ilyen szezonja volt. A 894. gól egyben a 136. győztes találat is volt, amivel pedig a csehek korábbi kiválóságát, Jaromir Jagrt előzte meg az örökrangsor élén.

OVECSKIN EZZEL A GÓLLAL ÁLLÍTOTTA BE GRETZKY REKORDJÁT

