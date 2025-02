Jalen Hurts: A védelmünk jelentette a különbséget

Az ESPN cikke szerint Patrick Mahomes korábban mind a nyolc alkalommal nyert, amikor az ellenfél védelmét Vic Fangio irányította. Most viszont az Eagles hatszor is zsákolta a Chiefs irányítóját és kétszer labdát is szerzett, és a harmadik negyed végig nulla ponton tartotta az elmúlt két év bajnokát „Általában a védelem nyeri a bajnokságot. Láttuk, hogyan játszottak ma, mind láthattunk, ők jelentették a különbséget. Lehetőségeket adtak nekünk, folyamatosan jó mezőnypozícióban kaptuk meg a labdát, mi pedig nem hibáztunk” – értékelt Jalen Hurts.

Nick Sirianni a nagy győzelem ellenére továbbra is tiszteli a Kansas Cityt: „Ez egy nagyszerű futballcsapat, a legjobbunkat kellett nyújtanunk, hogy legyőzzük őket, szerencsére ez ez sikerült is.”

„Nekünk van a legjobb támadófalunk. Amikor idejöttem, az edzés első játékánál tudtam, hogy különleges csapatunk van. Láttam az elkapókat, a támadófalat, Jalent és tudtam, hogy jók leszünk, csak tennem kell a dolgomat” – emlékezett vissza a szezon előtt érkező Saquon Barkley.

AMERIKAI FUTBALL

NFL, SUPER BOWL

Philadelphia Eagles–Kansas City Chiefs 40–22 (7–0, 17–0, 10–6, 6–16)

New Orleans, Caesars Superdome. V.: Ronald Tobert

