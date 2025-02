Történelmi triplázás helyett bosszú – az Eagles brutálisan kiütötte a Chiefst a Super Bowlban

AMERIKAI FUTBALL

NFL, SUPER BOWL

Philadelphia Eagles–Kansas City Chiefs 40–22 (7–0, 17–0, 10–6, 6–16)

New Orleans, Caesars Superdome. V.: Ronald Tobert

ÖSSZEFOGLALÓ

Lesz történelemírás? Ez volt az 59., magyar idő szerint hétfő hajnalban, New Orleansban rendezett Super Bowl legnagyobb kérdése előzetesen, hiszen esélye volt a Kansas City Chiefsnek arra, hogy olyat tegyen, amit az SB-érában még egyetlen franchise sem: hogy három év alatt három döntőt nyerjen, tehát triplázzon. Nos, hiába a dinasztia, hiába voltak ők a fogadóirodáknál a favoritok, hiába tartották őket a szakértők erősebbnek az irányítóklasszis, Patrick Mahomes jelenléte miatt, a meccs nagyon nem úgy indult, ahogy a Chiefs akarta. No, meg nem is úgy folytatódott.

Hogy mi történt pontosan? Egy-egy puntot követően a Philadelphia Eagles vezetett egy szép támadást, amelynek végén Jalen Hurts egy 28 yardos passzt osztott ki, majd közelről befutott a célterületre, így lett 7–0. Ezután gyorsan kiderült, a Kansas támadófala ezen a meccsen nem Super Bowl-szint, Mahomesék egyáltalán nem tudtak haladni, puntoltak, s azt sem használták ki, hogy a következő drive-ban Hurts siettetés alatt eladta a labdát.

A Chiefs újabb puntja után az Eagles rúgott egy mezőnygólt (10–0), majd jött a teljes sokk: Mahomes az újonc Cooper DeJean cornerback kezébe dobta a labdát, ő pedig meg sem ált a célterületig: pick six, 17–0. Nos, gondolhattuk, ekkora hátrányban már elindul felfelé a Chiefs-támadósor, de nem így lett, a fal nem bírt az Eagles passzsiettetésével. Két punt következett, majd Mahomes újra eladta a labdát, ráadásul a célterülethez közel. Az Eagles ezt egy A. J. Brown-touchdownnal használta ki, így 24–0-ra vezetett a félidőben. Megjegyezzük, az Eagles 24 pontot, a Chiefs 24 yardot (!) szerzett a szünetig.

Kendrick Lamar félidei showja után a második félidőt a Chiefs újabb punttal kezdte – ami már a hatodik volt neki a meccsen –, míg az Eagles egy tanári hosszú drive-val és a végén egy Jake Elliott-mezőnygóllal négy labdabirtoklásnyira növelte előnyét, 27–0.