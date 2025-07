Ez taktikai vereség volt – Nemcsik Zsolt kardcsapatunk vb-döntője után

– Azért van némi mosoly az arcán, ez azt jelenti, hogy képes jól látni ezt a világbajnoki ezüstöt?

– Nyilván szerettünk volna egy ennél fényesebb érmet, ám én ezt a napot nagyon is pozitívnak ítélem meg: igenis megmutattuk, hogy erős a csapatunk, hogy kiváló vívótudású mindenki. A grúz, a kínai és a kifejezetten erős és kellemetlen román válogatott legyőzése nagy fegyvertény. Nem inogtunk meg. Kemény csatákra készültünk, és a számításunk be is vált, csak az olaszok váltására nem tudtunk reagálni…

– Az imént azt a kérdést kapta, a szomorúság vagy a csalódottság az erősebb önben?

– Nem sokkal az elveszített világbajnoki döntő után erre reálisan nem tudok válaszolni, de úgy hiszem, szép szezonzárás volt ez a vébéezüst – az Európa-bajnoki arany után. Szerintem tiszta lelkiismerettel és nyugodtan vonulhatunk pihenőre, mert megtettük a kötelességünket. Örülni még nem tudunk, majd fogunk, egyelőre még bennünk él a döntő eleje, mert akkor azt érezhettük, simán meg fogjuk verni az olaszokat. Nem sikerült, így a csalódottság egyelőre erősebb bennem, de ez változik majd.

– A versenyzők a döntő után nagyon komor arccal és nagyon gyorsan az öltözőbe siettek – vajon bennük is átválthat a csalódottság érzése örömmé?

– A vívás küzdősport, itt ha második vagy a döntőben, azt jelenti, vereséget szenvedtél. Röviddel a finálé után nem csodálom, hogy kibírták nevetés nélkül… De idővel kiegyenesedik minden: ugyan igényel még egy kis matekot, de úgy számoltuk, hogy már a világbajnoki döntőbe jutás is azt jelenti, a következő szezont a világranglista éléről kezdhetjük. Sajnos, az olaszok kiénekelték a szánkból a sajtot, de most már legalább erre a taktikai elemre is fel tudunk készülni – az Európa-bajnokság döntőjében hazai pályájukon legyőztük őket, itt, Tbilisziben ez nem sikerült, de nem adjuk fel, csak annyit mondhatok: folytatása következik!

– A finálé majdnem fél órával hamarabb kezdődött az előzetesen kiírtnál, miközben az elődöntő után visszamentek a szállodába, hiszen négy és fél óra lett volna a két mérkőzés között. Amikor szóltak önöknek, hogy hamarabb lesz a kezdés, hogyan reagáltak?

– Felháborodtunk. Az olaszok valahonnan tudták, hogy így lesz, ők hamarabb kezdték a bemelegítést. A közönség is a kiírt időre érkezett a csarnokba… Hiába érveltünk, a szervezők azt mondták, az előre jelzett idő csak hozzávetőleges. De szeretném hangsúlyozni, hogy nem ezen múlott.

– Nem is akartam erre fogni, vagy erre utalni, pusztán érdekelt, mi zajlik ilyenkor a csapat háza táján.

– Ez amúgy azért igazán a felháborító, mert a versenyzőknek kellene az elsőknek lenniük, és hiába vitáztunk a szervezőkkel, hogy márpedig mi még egy óráig bemelegíteni fogunk, ők határozottan közölték, hogy fél óra múlva legyünk készek. Bosszantó volt ez a szervezetlenség, de mondom, a srácokat ez nem zavarta meg, nem ezen múlott a győzelem.

– Az Európa-bajnoksághoz képest változott a csapat összetétele, hiszen Szatmári Andrást Gémesi Csanád váltotta, ez viszont azt hozta magával, hogy olimpiai bajnokunk nem az egyes, hanem a kettes befejező pozícióba került. Vagyis nem tudott halászni a zavarosban, ahogyan ön fogalmazott a korábban kitalált, és nyerőnek bizonyuló sorrendet illetően.

– Szilágyi Áron az az emberünk, akit bárhol, bármelyik pozícióban bevethetünk. Egyébként amikor az Európa-bajnokság előtt benyújtottam az előterjesztésemet az Eb-re és a vébére, minden egyes versenyzővel egyeztettem. Áronnal is, vagyis tudta, hogy a vébén ez a feladat vár rá.

– A világbajnoki szereplés, illetve az előző hónapok eredményei alapján hogyan tervezi a folytatást például a csapat összetételét illetően?

– Természetesen egyeztetnem kell a fiúkkal, hiszen azért itt harminc fölötti versenyzőkről beszélünk – ki-ki egyéni döntése is nagy jelentőséggel bír, meglátjuk, ki, mit szeretne csinálni a következő szezonban. Azt hiszem, a szezon elején megint az lesz kiemelten fontos, hogy minél több kilométert gyűjtsünk a fiatalok lábába, de a jövőt illetően annyit talán mégiscsak elárulhatok, hogy fogjuk még látni ezt a csapatot!