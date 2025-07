Romano szerint megvan a megállapodás: Xhaka a Sunderland játékosa lesz – hétfői transzferhíradó

Javában pörögnek az események az európai kupaporondon, szép sorban indulnak az őszi-tavaszi rendszerű bajnokságok, elindult az NB I is, azonban a nyári futballhírek jelentős részét továbbra is az átigazolási információk, transzferpletykák teszik ki. A piac monitorozását ma is folytatjuk, tartsanak velünk!

A HÉTFŐI TÖRTÉNÉSEK A HAZAI ÉS A NEMZETKÖZI ÁTIGAZOLÁSI PIACON DÉLELŐTTI ÉS KORA DÉLUTÁNI TÖRTÉNÉSEK Pörögtek az események a hét első napjának délelőttjén: a Sky Sports News szerint a Milan és a Juventus is szemmel tartja a Liverpool támadóját, Darwin Núnezt, miközben Fabrizio Romano arról számolt be, hogy Joao Félix az Al-Naszrhoz, Luis Díaz a Bayern Münchenhez érkezik orvosi vizsgálatra. A L'Équipe úgy tudja, hogy a Paris Saint-Germain ajánlatot tesz a Lille kapusáért, Lucas Chevalier-ért, a Chelsea pedig arról határozott, hogy kölcsönadja cserekapusát, Mike Penderst a Strasbourgnak. Ugyancsak a Chelsea-hez köthető hír, hogy a londoni klub formális ajánlatot tesz a Lipcse középpályásáért, Xavi Simonsért. Fabrizio Romano szokásos Here we go! bejegyzésében írta meg, hogy Granit Xhaka a Sunderlandben folytatja pályafutását, miután klubja, a Bayer Leverkusen zöld utat adott számára. Pep Guardiola bejelentette, hogy jelenlegi szerződése lejárta után határozatlan időre pihenőre vonul, míg a Como közel járt ahhoz, hogy szerződtesse Álvaro Moratát a Milantól. A hazai piac legfontosabb történése, hogy Szappanos Péter a Ferencvárosban folytathatja pályafutását. Cikkünk folyamatosan frissül!