„Az FTC a modern klubvízilabdázás etalonja” – lapszemle

Ha a három napot hosszú távnak tekintjük, akkor mondhatjuk, hogy hosszú távon kiütközött a valós erő- és értéksorrend a négyes döntőben. Mindegyik csapat nyolc negyedet játszott, a legkiegyensúlyozottabb, legtudatosabb és ebből adódóan a legeredményesebb a Ferencváros volt. Számíthattunk rá, hogy amennyiben a Fradi a tudása legjavát adja, nem tudják meglepni a riválisai. Ha nem is nyújtott mindig százszázalékos teljesítményt a címvédő, több olyan szakasza volt a meccseinek, amelyben sokkal jobban játszott az ellenfelénél, ezáltal a gyengébb periódusokat is ellensúlyozta. Ami a döntőt illeti, a harmadik negyedben Fekete Gergő lefordulásgóljánál már megmutatkozott a ferencvárosi dominancia, amely aztán kitartott a végéig. A klasszisok villanásai mellett elsőrangú csapatmunkával nyerte meg a Bajnokok Ligáját a Ferencváros, és ezt nem csupán a játékosokra értem, az edzők, a segítők és a klubvezetők is hozzátették a magukét a sikerhez. Mindenki alárendelte magát a csapat érdekének, aminek meglett az eredménye.