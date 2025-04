Burián Gergely: Magunknak akartunk bizonyítani a Ferencváros ellen

– A Ferencváros elleni győzelemmel közelebb kerültek a Bajnokok Ligája négyes döntőjéhez, de talán a két pontnál is többet jelent, hogy megszakították a címvédő veretlenségi sorozatát. Kihozták a legtöbbet a rangadóból?

– Azért volt benne több is, megnyerhettük volna a mérkőzést a rendes játékidőben, a végén kétszer támadtunk emberelőnyben – kezdte Burián Gergely, a spanyol Barceloneta 27 éves balkezese a szétlövéses bravúr után. – Kicsit sajnálom, hogy a háromból két pont lett, de elégedettek lehetünk, mégiscsak elvettük a Fradi veretlenségét. Ráadásul szétlövéssel nyertünk, ami az ötösölő Vogel Soma ellen mindig nagy fegyvertény. Magunknak akartunk bizonyítani, megmutattuk, hogy képesek vagyunk felvenni a versenyt a világ legjobb csapatával. Igyekeztünk olyan teljesítményt nyújtani, hogy ha később összekerülünk, elhiggyük, a Fradi ellen is van esélyünk. Nem a tét miatt, sokkal inkább lélektanilag volt fontos a keddi mérkőzés.

– Nagyon jól kezdtek, az első negyedben rátapostak a gázpedálra, és le sem vették róla a lábukat. Mi kellett ahhoz, hogy ne törjön meg a lendületük?

– Valóban kulcsfontosságú volt, hogy saját közönségünk előtt már az elejétől brusztosan játsszunk, szerintem sikerült is meglepnünk a Ferencvárost. Aztán az ellenfél is felvette a meccs ritmusát, tudjuk róla, hogy a rangadókon is képes három perc alatt négy-öt gólt lőni, de ezúttal többnyire mi diktáltuk a tempót. A harmadik negyedben kisebb hullámvölgybe kerültünk, mégis volt tartásunk és újítottunk, erre építhetünk a jövőben. Egyébként nem szabad messzemenő következtetést levonni a győzelemből, de természetesen nagyon örülünk neki.

– Kiköszörülték a budapesti csorbát?

– Még mindig fájó emlék, hogy a Komjádiban nyolc góllal kikaptunk a Fraditól, de már akkor is tudtuk, hogy nem az a Barceloneta igazi arca. Amikor másnap leültünk a csapattal, az edzőnk, Elvis Fatovic mondta, hogy felesleges elemezni a mérkőzést, mert semmit sem valósítottunk meg abból, amit előtte három hétig gyakoroltunk. Nem állt össze a védekezésünk, hiányzott a jó kapusteljesítmény, támadásban is gyengék voltunk, a Fradinak viszont minden bejött – úgy dominált, mintha egy magyar középcsapat ellen játszott volna. Szerencsére, gyorsan túlléptünk a történteken, visszatértünk arra az útra, amelyen elindultunk, a savonai győzelmünk nagyon fontos volt a továbbjutás szempontjából.

– Hibátlanul vezetik a spanyol bajnokságot, a közelmúltban két üldözőjüket is simán győzték le. Mire tudják felhasználni a bajnokikat?

– Kevés az igazán erős rivális, olykor rossz játékkal is fölényesen nyerünk, úgyhogy elsősorban a fejlődésünkre koncentrálunk. A Sabadell elleni rangadó azért értékmérő volt, örülök, hogy domináltunk és fegyelmezetten védekeztünk – nekünk ez a legfontosabb, mert támadásban általában eredményesek vagyunk. A spanyol bajnokikon is megpróbálunk úgy játszani, mintha a Fradi lenne az ellenfél, különböző taktikai elemeket gyakorolunk, hogy felkészüljünk az idény legfontosabb mérkőzéseire.

– Tavaly nyáron érkezett Barcelonába, a játéka alapján gyorsan megtalálta a helyét a csapatban. Könnyen alkalmazkodott a környezetváltozáshoz?

– Igen, szükségem is volt rá. Pályafutásom legjobb döntését hoztam, amikor Barcelonába igazoltam. Élvezem az életet, szeretem a várost, a csapattársaim azonnal befogadtak, szóval nincs okom panaszra, tényleg minden rendben.

– Gyanítom, akkor lenne igazán boldog, ha BL-döntővel zárnák az idényt.

– Egyértelműen az a célunk, hogy még egyszer találkozzunk a Fradival, de ehhez előbb el kell érnünk a végjátékig. Megtisztelő, hogy olyan csapatban játszhatok, amelyet esélyesnek tartanak a döntőbe jutásra – amiről gyerekként álmodtam, most megvalósult. Azon vagyok, hogy minden pillanatát megéljem a spanyolországi kalandnak, és a teljesítményemmel megháláljam a bizalmat.

FÉRFI VÍZILABDA

BAJNOKOK LIGÁJA

B-CSOPORT, 4. FORDULÓ

CNA BARCELONETA (spanyol)–FTC-TELEKOM 9–9 (3–1, 2–3, 2–3, 2–2) – szétlövéssel: 4–3

Barcelona. V: Dervieux (francia), Zwart (holland)

BARCELONETA: AGUIRRE – Granados, F. PERRONE 1, Munarriz 1, Bustos 1, VIGVÁRI VINCE 2, Sanahuja 1. Csere: Famera 1, Valls, BURIÁN 1, T. Perrone, Biel 1. Edző: Elvis Fatovic

FTC: Vogel Soma – Jansik Sz., Manhercz K. 1, ARGIROPULOSZ 2, De Toro 1, Di Somma 1, Mandics 1. Csere: Molnár E., Vámos 1, Fekete G., NAGY ÁKOS 2, Vigvári Vendel. Edző: Nyéki Balázs

Emberelőny-kihasználás: 12/2, ill. 9/4

Gól – ötméteresből: 1/1, ill. 1/0

Kipontozódott: De Toro (26. p.)

MESTERMÉRLEG

Elvis Fatovic: – Jó meccset játszottunk egy nagyszerű ellenféllel szemben. Ha el is vesztettük volna a találkozót, akkor is büszke lennék a srácokra, mert néhány kulcsjátékosunkat nélkülöztük. Akik játszottak, a maximumot nyújtották. Remek győzelmet arattunk, de még egyre szükségünk van a továbbjutáshoz.

Nyéki Balázs: – Férfias mérkőzésen maradtunk alul. Nem kezdtünk jól, de ahogy tudtunk, váltottunk, kontrolláltuk a találkozót, de belehibáztunk olyan szituációkba, amelyek eldönthetik a meccset. Egyébként nagyon tetszett a játékosok hozzáállása, egy rossz szavam nincs rájuk. Hasznos vereséget szenvedtünk.