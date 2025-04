Még nincs ott a vízilabda BL négyes döntőjében a Fradi

Nem történt semmi. Az FTC-Telekom férfi vízilabdacsapata a 2024–2025-ös idényben eddig minden sorozatot figyelembe véve 40 meccset nyert meg, fantasztikus idényt fut – ezen a tényen nem változtat, hogy a 41.-et Barcelonában elveszítette. A Barceloneta a Bajnokok Ligája második csoportkörének első fordulójában sima, 18–10-es vereséget szenvedett a Komjádi uszodában, és nemcsak a visszavágás, hanem a négyes döntő elérése miatt is fontos volt neki a győzelem.

Három perc után született meg az első gól – ez magyar találat volt, de nem a magyar csapat szerezte. Vigvári Vince a kapásoldalról először a center felé tekintett, ám ezután a beadás helyett a lövést választotta, meglepve Vogel Somát. Hamarosan Unai Biel lövése nem akadt el a blokkban, miközben a hazaiak kapujában Unai Aguirre brillírozott – az első felvonásban csak Miguel de Toro talált be vendégoldalról, szépségdíjas találattal, fordulásból. Néhány sikertelen FTC-támadás után Burián Gergely megúszásból volt eredményes. A második felvonásban Dusan Mandics és Edoardo Di Somma góljával visszajöttek egyenlőre a mieink, ám Vigvári Vence ötméteresből talált be ezután – ismét Elvis Fatovic együttese vezetett, ahogy a félidő is egygólos, 5–4-es Barceloneta-előnynél érte a csapatokat.

A fordulás után egyértelműen fel tudott pörögni a Fradi. A harmadik negyed közepi Nagy Ákos-találattal 6–5-re már a népligetiek vezettek – a találkozó során először, de mint később kiderült, ez volt az egyetlen alkalom. A katalán csapat ugyanis mindig meg tudta lőni azokat a gólokat, amelyekkel végig versenyben maradt, és nem engedte meglógni ellenfelét. Két perccel a vége előtt az FTC próbálta a végletekig kipasszolni a támadását ember­előnyben, egy bejátszás után Nagy Ákos közelről kotorta be a labdát a kapuba – izgalmassá vált a végjáték, mindkét csapat többször támadhatott a győzelemért, de egyik sem zárta le a mérkőzést a rendes játék­időben, következtek tehát az ötméteresek.

A BL-címvédő Ferencváros hamar nehéz helyzetbe került, Dusan Mandics és Manhercz Krisztián kísérletét is hárította Aguirre, míg a katalánok csak a negyedik sorozatnál rontottak, Biel forgácsolta szét a felső kapufát. Ezután Sztilianosz Argiropulosz betalált, de ekkor még mindig szükség lett volna egy Vogel-védésre – az ötméteresekben kiemelkedő magyar kapus ezúttal nem tudott segíteni csapatán. Ráadásul keretet adott a párharcnak, hogy Vigvári Vince lőtte be az utolsó ötméterest, amellyel az egyszeres BL-győztes Barceloneta eldöntötte a csatát.

A Ferencváros tehát elszenvedte első vereségét a 2024–2025-ös idényben, és matematikailag még nincs ott a négyes döntőben. Ezzel együtt továbbjutása nem került különösebb veszélybe – ugyan a Savona 14–9-re legyőzte a sereghajtó Nagyváradot, és négy pontra megközelítette az éllovas magyar együttest, már csak két forduló van hátra a második csoportkörből, a következő fordulóban, április 22-én pedig a Fradi itthon várja a Savonát, és a halvány kételyeket is eloszlathatja.

FÉRFI VÍZILABDA

BAJNOKOK LIGÁJA

B-CSOPORT, 4. FORDULÓ

CNA BARCELONETA (spanyol)–FTC-TELEKOM 9–9 (3–1, 2–3, 2–3, 2–2) – szétlövéssel: 4–3

Barcelona. V: Dervieux (francia), Zwart (holland).

BARCELONETA: AGUIRRE – Granados, F. PERRONE 1, Munarriz 1, Bustos 1, VIGVÁRI VINCE 2, Sanahuja 1. Csere: Famera 1, Valls, BURIÁN 1, T. Perrone, Biel 1. Edző: Elvis Fatovic

FTC: Vogel Soma – Jansik Sz., Manhercz K. 1, ARGIROPULOSZ 2, De Toro 1, Di Somma 1, Mandics 1. Csere: Molnár E., Vámos 1, Fekete G., NAGY ÁKOS 2, Vigvári Vendel. Edző: Nyéki Balázs

Emberelőny-kihasználás: 12/2, ill. 9/4. Gól – ötméteresből: 1/1, ill. 1/0. Kipontozódott: De Toro (26. p.)

MESTERMÉRLEG

Elvis Fatovic: – Jó meccset játszottunk egy nagyszerű ellenféllel szemben. Ha el is vesztettük volna a találkozót, akkor is büszke lennék a srácokra, mert néhány kulcsjátékosunkat nélkülöztük. Akik játszottak, a maximumot nyújtották. Remek győzelmet arattunk, de még egyre szükségünk van a továbbjutáshoz.

Nyéki Balázs: – Férfias mérkőzésen maradtunk alul. Nem kezdtünk jól, de ahogy tudtunk, váltottunk, kontrolláltuk a találkozót, de belehibáztunk olyan szituációkba, amelyek eldönthetik a meccset. Egyébként nagyon tetszett a játékosok hozzáállása, egy rossz szavam nincs rájuk. Hasznos vereséget szenvedtünk.

A másik mérkőzésen:

RN Savona (olasz)–CSM Oradea (román) 14–9