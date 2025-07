A Nemzetközi Hírességek Csarnoka, az ISHOF (International Swimming Hall of Fame) megalakulásának 60. évfordulója alkalmából kivételesen a vizes világbajnokság helyszínén, Szingapúrban rendezték az éves beiktatási ceremóniát, azaz most vált hivatalossá, hogy a hetvenes évek legendás vízilabdakapusa, az olimpiai, világ- és Európa-bajnok Molnár Endre is bekerül a hírességek közé – adta hírül a waterpolo.hu.

A 80. életévét nemrég betöltő Molnár Endre egészségi állapota nem tette lehetővé, hogy személyesen vegye át a kitüntetést – helyette unokái, Bertalan és Benedek utaztak el Szingapúrba, és az ISHOF jelenlévő egyik magyar tagjától, az úszó olimpiai bajnok Gyurta Dánieltől vehették át az elismerést.