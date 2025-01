Ami a vb-n ezüstöt ért, az olimpián kevés volt az éremhez

„Az előző olimpia bronzérmese nem maradhat távol a játékoktól” – írtuk egy évvel ezelőtt, női vízilabda-válogatottunk ugyanis úgy vágott neki 2024-nek, hogy még nem volt kvótája. Az első lehetőséggel nem élt Mihók Attila és Cseh Sándor együttese, a januári Európa-bajnokságon ötödik lett, de maradt még egy esélye, februárban világbajnokságot rendeztek Dohában.

A két nagy torna között a társkapitányok nagy hangsúlyt fektettek a mentális felkészítésre, az edzések mellett közös programokat szerveztek a csapatnak – az összetartás a vízben is érződött, vb-ezüst lett az eredménye. A csapat erejét mutatja, hogy az egyenes kieséses szakaszban két mérkőzést is ötméteresekkel nyert meg, a negyeddöntőben a hollandokat, az elődöntőben a görögöket búcsúztatta, és az Egyesült Államok elleni fináléban sem adta olcsón a bőrét. Az elmúlt tíz évben egyeduralkodó amerikaiakkal az olimpia előtt San Franciscóban edzőtáboroztunk, a két hivatalos mérkőzésből a másodikat megnyertük.

Aztán az olimpiai nyitányon kikaptunk Hollandiától, a csoportkör zárásaként pedig alulmaradtunk az ausztrálok elleni szétlövésben – a kanadaiak és a kínaiak elleni győzelem „csak” a harmadik helyre volt elegendő. Így aztán a negyeddöntőben az Egyesült Államok következett, és bár női válogatottunk óriási energiákat mozgósított védekezésben, a nagy csatában elszenvedett 5–4-es vereséggel le kellett mondania az éremről. Akkor még sírtak a lányok, a helyosztók után már mosolyogni is tudtak: ha minden nem is, a vége jó volt, két győzelemmel és olimpiai ötödik hellyel zártuk le a ciklust.

A fiatalok már nemcsak dörömbölnek az ajtón, hanem be is léptek rajta, az immár egyedüli kapitányként irányító Cseh Sándor bizalmat szavazott a korosztályos világversenyeken sikert sikerre halmozó tehetségeknek. A legtöbb játékost az UVSE adja, amelyben évről évre újabb gyémántok tűnnek fel, Benczur Márton együttese 2024-ben a bajnokságot és a Magyar Kupát is megnyerte a nagy rivális FTC legyőzésével.

Az év játékosa

KESZTHELYI Rita (Sabadell, spanyol)

Nincs új a nap alatt, Keszthelyi Rita és Garda Krisztina 2024-ben is vállalta a vezérszerepet a kiélezett helyzetekben. Egy éve a dunaújvárosi Gardát választottuk a legjobbnak, ezúttal Keszthelyinek ítéljük az elismerést, aki Spanyolországban maradt, de immár a BL-címvédő Sabadell játékosa.

Az év légiósa

Eleftheria Plevritu (FTC)

Az FTC klasszisokat igazolt a nyáron, a görög Eleftheria Plevritunak nagyon jó meccsei voltak a BL-ben, és a képességeit ismerve még több van benne. Honfitársa, Effroszini Kacimbri csendben érkezett Dunaújvárosba, de berúgta az ajtót, elsőrangú bekkelésével és akciógóljaival azonnal alapemberré vált.

Az év edzője

BENCZUR Márton (UVSE)

Az UVSE edzője újabb nagyszerű évet zárt csapatával, amely májusban megnyerte a bajnokságot, decemberben pedig megvédte címét a Magyar Kupában. Benczur Márton pedagógusnak sem utolsó, nagyon ért a fiatalokhoz, stábjával együtt kitűnő munkát végez. az év legjobbjai