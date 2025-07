A címvédő amerikaiak ellen hangolt a magyar női vízilabda-válogatott a vizes-vb helyszínén

Tavaly év elején Dohában ez a két gárda játszotta a világbajnoki döntőt, nyáron a párizsi olimpián pedig a negyeddöntőben találkoztak egymással, mindkétszer a tengerentúliak bizonyultak jobbnak minimális különbséggel. Az újabb összecsapás ezúttal két negyedig tartott, mindkét edző gyakran forgatta csapatát és számos variációt kipróbált.

„A legfontosabb tapasztalatom az volt, hogy ide mindenki úgy érkezett, hogy a vérét fogja adni minden egyes támadásért” – nyilatkozta a barátságos mérkőzést követően az MTI-nek Cseh Sándor szövetségi kapitány, aki elárulta, hogy az Európa-bajnok hollandokkal és a kínaiakkal is kétkapuztak már. – „Vízilabdában nincsen lemaradásunk, abban jók vagyunk, viszont az ellenfeleknél már hatalmas testű, jól úszó játékosok vannak, akik a szó jó értelmében verekednek a vízben. Ehhez nekünk fejben és akaratban nagyon fel kell nőnünk, meg kell szoknunk, erre nagyon jó volt ez a három gyakorlás. A meccseken valahogy úgy kellene majd alakítanunk a játékot, hogy a mi erényeinket tudjuk kamatoztatni.”

A magyarok pénteken a görögök ellen kezdik a tornát, ennek a találkozónak a győztese pedig jó eséllyel a csoport élén végez majd, és közvetlenül a negyeddöntőbe jut, hiszen papíron a horvát és a japán együttes sem jelenthet nekik gondot.

„Senki nem tudja igazából, mi lesz a többi csoportban, ezért nem tudjuk, mi fog majd később történni. A görögök ellen úgy kell játszanunk, ahogyan aznap tudunk, mindent bele kell adni, de teljesen mindegy, mi az eredmény, folyamatosan kell építkeznünk, akár a jó, akár a rossz dolgokból, hiszen nagyon hosszú a torna” – fogalmazott Cseh Sándor, aki az amerikaiak elleni kétkapuzás alkalmával egyszer-kétszer láthatóan dühös volt.

„Vannak olyan pillanatok, egy másodpercnyi kihagyás, melyek előjöhetnek később is, ezekre egy edző természetesen megpróbálja nyomatékosabban felhívni a figyelmet”.

A világbajnokságot – a nyíltvízi úszást leszámítva – egy nagy sportkomplexum területén rendezik meg, itt az 55 ezer néző befogadására alkalmas Nemzeti Stadion gyűrűjében található több kisebb aréna, ahol majd a versenyeket bonyolítják le. Az időjárási viszonyok alaposan próbára teszik a sportolókat, az állandó 30 Celsius-fok körüli meleg mellett szerdán a délelőtti órákban például monszunszerű eső volt, amely amikor elállt, az egyébként is magas páratartalom még inkább az egekbe szökött. Mindezek mellett, ahogyan az az ázsiai helyszíneken lenni szokott, a létesítményekben – és persze a szállodákban, éttermekben és üzletekben egyaránt – elképesztő erővel dolgoznak a légkondicionálók, sokszor 20 Celsius-fok alá hűtve a levegőt.

„Jól alkalmazkodunk, figyelnünk kell, mindenkinél ott van a pulóver is rendszeresen, de ahhoz képest, hogy két napja vagyunk itt, mindenki jól érzi magát. A három edzőmérkőzésünkön pedig szerintem fejlődő tendenciát mutattunk mind sebességben, mind játékban egyaránt” – nyilatkozta Vályi Vanda, aki hozzátette, azért lesz érdekes ez a világbajnokság, mert most kezdik meg a csapatok az olimpiára vezető négyéves ciklusukat, és minden válogatott „frissített” az elmúlt időszakban. A görögök elleni összecsapással kapcsolatban megjegyezte, a közelmúltban többször is találkoztak a riválisukkal – a világkupa döntőjében és a SEAT Kupán is –, így sok újdonságot nem tudnak majd mutatni egymásnak.

„Az fog dönteni, hogy az első napokban melyik csapat tud jobban felpörögni” – jelentette ki a Ferencváros játékosa. Cseh Sándor együttese a világbajnokság pénteki nyitónapján a világkupa-győztes görög válogatottal találkozik, a mérkőzés magyar idő szerint 14.45 órakor kezdődik, az összecsapást az M4 Sport élőben közvetíti.