Cseh Sándor: Más jellegű kihívások várnak ránk, mint Csengtuban

– Jelentősen megfiatalított csapat vesz részt a világbajnokságon, alig huszonhárom év a keret átlagéletkora. Milyen az összhang a fiatalok és a rutinosabb játékosok között?

– Szerintem egy húsz és egy huszon­nyolc éves ember között nincs akkora különbség, nem évtizedeket kell áthidalni – mondta Cseh Sándor, a női vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya. – Az utazó csapat kijelölésénél egyébként sem vettem figyelembe a játékosok életkorát, mert nem az a legfontosabb, hogy ki mennyire tapasztalt, hanem az, hogy az aktuálisan legjobb, legerősebb együttessel vágjunk neki a világbajnokságnak.

– Voltak sarokszámai a keret kijelölésekor, mondjuk, a balkezeseket vagy a centereket illetően?

– Nyilván egy vízilabdacsapatnak van egy alapfelállása, de bevallom őszintén, hogy extrém variációk is megfordultak a fejemben. Alakuló csapatról beszélünk, a taktikai repertoárunk sem végleges, vagyis minden szempontból lehet és kell is még gondolkodni. A centerek és a balkezesek mellett a kapusokat vagy a védőket is kiemelhetném, mert mindegyik poszton nehéz volt választani. Egy edző általában szereti a játékosait, és nagyon sajnálja, ha nem tud nekik lehetőséget adni. Amikor azt látom, hogy napról napra száz százalékot adnak ki magukból, még nagyobb fejtörést okoz a döntés, ám ez is a munkám velejárója.

Kapusok: Neszmély Boglárka (FTC-Telekom), Torma Luca (One Eger). Mezőnyjátékosok: Dömsödi Dalma (BVSC-Manna ABC), Faragó Kamilla, Hajdú Kata, Peresztegi-Nagy Kinga, Tiba Panna (mind UVSE Helia-D), Garda Krisztina, Sümegi Nóra (mindkettő Dunaújvárosi FVE), Keszthelyi Rita (Sabadell – Spanyolország), Leimeter Dóra, Vályi Vanda (mindkettő FTC), Rybanska Natasa (Alimosz – Görögország), Szilágyi Dorottya (Eger), Varró Eszter (Berkeley – Egyesült Államok). Szövetségi kapitány: Cseh Sándor

A játékosok neve mellett azt a klubot tüntettük fel, amelyből kiharcolták a válogatottságot. VILÁGBAJNOKSÁG, NŐK (JÚLIUS 11–23.), SZINGAPÚR – A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE

– A nagyközönség a SEAT-kupán kaphatott képet arról, hol tart a női válogatott. Melyik találkozó volt a leghasznosabb a felkészülés szempontjából?

– Érdekes módon éppen a hollandok elleni mérkőzés maradt meg leginkább, amelyet elvesztettünk – persze nemcsak ezért, hanem a pozitívumok miatt is. Nagyon magas színvonalú meccs volt, elsősorban abból kell kiindulnunk, ha szeretnénk még közelebb kerülni a világ élvonalához. Az összképpel is elégedett voltam, mert azt láttam, hogy bármilyen összeállításban játszottunk, hasonló szinten teljesítettünk. Egyébként ez már a világkupában is érezhető volt: nem nyertük meg az összes mérkőzésünket, de többnyire tetszett, amit mutatott a csapat.

– A sorozat csengtui nyolcas döntőjében ezüstérmet szereztek, ráadásul azt is kipróbálhatták, milyen a Távol-Keleten játszani.

– Az időjárás és az éghajlat valóban hasonló volt Csengtuban, mint Szingapúrban lesz, ám a világbajnokság sokkal hosszabb, kéthetes torna, vagyis más jellegű kihívások várnak ránk.

Keszthelyi Rita rekorder lesz A magyar szövetség által kiadott statisztikák alapján a nyáron a Ferencvárosba igazoló klasszis 2009-ben, Rómában játszott először világbajnokságon, a mostani a tizedik ilyen tornája, ezzel ő az első magyar női pólós, aki eléri ezt a számot, egyszersmind beéri a férfiak csúcstartóját, Varga Dénest.

– Mivel töltik az időt a pénteki nyitányig?

– Tartalmasra terveztük ezeket a napokat, hogy ne égjünk ki a vébé végére – fontos, hogy a legfontosabb mérkőzésekre is maradjon erőnk. Már az indulás előtt hetekkel leszerveztük a kétkapus gyakorlásokat különböző ellenfelekkel, ami nem minden esetben jelent teljes edzőmérkőzést, előfordul, hogy csak két negyedet játszunk. Amolyan miniedzőtáborként tekintünk az előkészítő időszakra, ami a fiatalok fejlődése szempontjából majdnem olyan hasznos, mint egy-egy világverseny. Rengeteget tanulhatnak abból, hogy az ellenfelek miként edzenek, milyen mozdulatokat végeznek – most még van lehetőségük erre összpontosítani.

– A hivatalos elvárás a legjobb négy közé jutás, de gyanítom, hogy más célokat is megfogalmazott. Elárulja, mik ezek?

– A magyar vízilabdázóktól mindig érmet várnak, mi is ezt vesszük alapul – mindegyik mérkőzéshez úgy állunk hozzá, hogy szeretnénk megnyerni. Az eredményességet igyekszünk összhangba hozni a fejlődéssel, mert ennek a fiatal csapatnak még sokat kell tanulnia. Azt kértem a lányoktól, hogy hideg fejjel, nagy akarattal, tisztelettel és alázattal játsszanak. Nem tennék túl nagy terhet a vállukra, ám természetesen azon vagyunk, hogy sikeresen szerepeljünk.

– A pénteki nyitányon a görög válogatottal találkoznak, amelyet a felkészülés során simán legyőztek, majd Japán és Horvátország következik. Mit vár a csoportkörtől?

– A görögök biztosan nagyon felszívják magukat, szóval nehéz mérkőzésre számítunk. A japán férfi- és női válogatott egyaránt nagyon kellemetlen csapat, egyáltalán nem könnyű ellene játszani, úgyhogy nagyon észnél kell lennünk. A horvátokat is tiszteljük, az elmúlt években fokozatosan építkeztek és sokat fejlődtek, de csak a győzelem elfogadható ellenük. Azt várom, hogy az első vagy a második helyen jussunk tovább a csoportból – a többit majd meglátjuk.