Kaliforniai kaland: Szécsi Marcell érettebb és erősebb lett a tengerentúlon

Nem Szécsi Marcell az egyetlen magyar vízilabdázó, aki sportösztöndíjjal amerikai egyetemen tanul. Az idei nyolcas döntő mezőnyéből a Salem, a Stanford, a Princeton és a Long Beach csapatában is játszott honfitársunk, a New York-i Fordhamet egyenesen öt magyar (Bartuszek Csongor, Berényi Balázs, Eppel Barnabás, Magony Kristóf és Tóth András) erősítette. A Fordham ritkán látható menetelést mutatott be a bajnokságban, mind a harminc mérkőzését megnyerte a negyeddöntőig vezető úton, s mint a vlv.hu szakportál kiszúrta, még a Wall Street Journal is a címlapján foglalkozott az együttessel. A Fordhamnek az elődöntő jelentette a végállomást, a USC hosszabbításban (igen, a tengerentúlon ilyen is létezik) bizonyult jobbnak. A UCLA elleni döntőben viszont már nem termett babér a dél-kaliforniaiaknak, Szécsi Marcellék 11–8-as győzelmükkel felértek a csúcsra.