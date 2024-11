Kikapott a Vasas Marseille-ben, nem jut tovább csoportjából a vízilabda BL-ben

Nehezen tudjuk elképzelni, hogy egy hűvös novemberi este ihlette meg a Dolly Rollt, a Vakáció című slágerben megénekelt riviérán ugyanis már nem forr a tenger, tizenöt fokban és szitáló esőben Marseille varázsa is könnyen elillan. A Vasas férfi vízilabdázói persze nem naplementét nézni utaztak a francia kikötővárosba, élet-halál meccset játszottak a Bajnokok Ligája C-csoportjában az Angyal Dániellel felálló riválissal, amelyet hazai medencében már legyőztek.

Na, igen, a hazai medence… Egy hónapja a Komjádi uszodában parádés hangulatot teremtettek a Vasas-szurkolók, ezúttal viszont értelemszerűen a Marseille szekerét tolta a közönség, amely teljesen megtöltötte a lelátót – jó látni, hogy egyre népszerűbb a sportág Franciaországban.

Ha a tengerben nem is, a medencében tényleg forrt a víz, érezhető volt, hogy a továbbjutás szempontjából mindkét csapatnak óriási a tét. Bogdan Djurdjics rögtön be is gyújtotta a rakétákat, két perc alatt két hatalmas gólt lőtt – a kettő között Mizsei Márton ötméterest védett, ennél jobban aligha kezdhetett volna a Vasas. A biztonság kedvéért Djurdjics a negyed végén is vágott egyet (ehhez már jó adag szerencse is kellett), de a második szakaszban fordult a kocka, a center Michael Bodegas ugyanis hátára vette a franciákat.

A bejátszásokkal nehezen tudtak mit kezdeni az angyalföldiek, időkérést követő fórból Thomas Vernoux három Vasas-játékos között talált rést a pajzson, 6–4-nél először vezetett két góllal a Marseille. Aztán ugyanez következett pepitában: a vendégek emberelőnyt harcoltak ki, Szlobodan Nikics időt kért, Szava Randjelovics pedig mesteri húzással mattolta a francia kapust. A nagyszünetben viszont ismét kettő volt közte, bánatunkra az elsőrangúan bekkelő Angyal Dániel támadásban is hozzászólt a meccshez.

Naná, hogy a második félidő is Djurdjics-góllal kezdődött, ez már a negyedik volt a montenegróitól, de hát egymaga ő sem csinál nyarat… Elöl emberelőnyben is akadozott a gépezet, míg hátul a rosszkéz-oldalon rendre elcsúsztak a védők, Ugo Crousillat egymás után háromszor villant meg, pedig rá azért érdemes figyelni. Az addig erőn felül teljesítő Vasas mintha leblokkolt volna, a Marseille sok mozgással szétzilálta a piros-kékek védekezését, Bodegas demoralizáló góljával 11–6 állt az eredményjelzőn.

A találkozó előtt bravúr kellett volna a győzelemhez, innen már inkább csoda, ötgólos hátrányt egy negyed alatt szinte képtelenség ledolgozni. A magyar csapat hitt benne, hogy sikerülhet, Djurdjics ötödik góljával háromra csökkent a különbség, de rögtön válaszolt a Marseille, nem volt visszaút. A Vasas 13–9-es vereségével elveszítette esélyét a továbbjutásra, ám a nemzetközi porondtól nem kell búcsúznia, januártól az Eurokupában szerepelhet.

FÉRFI VÍZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 5. FORDULÓ

C-CSOPORT

CN MARSEILLE (francia)–VASASPLAKET 13–9 (3–4, 4–1, 4–1, 2–3)

Marseille, 800 néző. V: Peris (horvát), Bianco (olasz)

MARSEILLE: TESZANOVICS – Velotto 1, Marion-Vernoux, VERNOUX 3, BODEGAS 3, Vanpeperstraete, CROUSILLAT 4. Csere: Prlainovics, Angyal 1, Larumbe, Bouet 1, De Nardi. Edző: Milos Scsepanovics

VASAS: Mizsei – Bátori 1, DJURDJICS 5, RANDJELOVICS 1, Batizi, Dedovics, Lakatos S. 1. Csere: Gábor L., Sélley-Rauscher, Gaszt 1, Dala D., Tasi. Edző: Szlobodan Nikics

Emberelőny-kihasználás: 14/10, ill. 11/1

Gól – ötméteresből: –, ill. 1/0

Kipontozódott: Marion-Vernoux (26. p.)

MESTERMÉRLEG

Milos Scsepanovics: – A nagy tét miatt idegesen kezdtünk, túl sok területet hagytunk az ellenfelünknek, Bogdan Djurdjics pedig hamar elkapta a fonalat. Fizikailag nehéz dolgunk volt a Vasas ellen, de a második negyedben összeállt a védekezésünk, utána már uraltuk a mérkőzést.

Szlobodan Nikics: – A Bajnokok Ligájához méltó hangulatban játszhattunk. Számítottunk rá, hogy a hazai győzelmünk ellenére nem lesz könnyű nyerni ebben az uszodában, a Marseille megérdemelte a három pontot, de nagyra értékelem, hogy az utolsó percig küzdöttünk.

A csoport másik mérkőzésén

Barceloneta (spanyol)–Jadran Herceg Novi (horvát) 20–8 (3–3, 5–1, 7–2, 5–2)

Az állás: 1. Barceloneta 15 pont, 2. Marseille 9, 3. Jadran 3, 4. Vasas 3