Támadót igazolt a Vasas: Pethő Bence Angyalföldön folytatja

Az előző NB II-es idényben a Kazincbarcika kötelékében 11 gólt szerző Pethő Bence – szabadon igazolható játékosként – 2028. június 30-ig szóló szerződést írt alá az angyalföldiekkel.

„Nagyon örülök, hogy egy ilyen nagy múltú klub címerét viselhetem majd magamon minden hétvégén. Sikerorientáltan érkeztem Angyalföldre, bízom a csapatban, és biztos vagyok abban, hogy el fogjuk érni a céljainkat. Erős Gábor személye is meghatározó volt a döntésemben, jól ismerjük egymást, amiből remélhetőleg a pályán is profitálhatunk majd. Remélem, hasonló sikereket érünk majd el a Fáy utcában is, mint amilyeneket közösen a közelmúltban már elértünk” – idézi a Vasas hivatalos honlapja Pethő Bencét, aki 17 évesen, a Budaörs színeiben mutatkozott be az NB II-ben, később a Paks és a Gyirmót érintésével került Kazincbarcikára.

A 26 éves támadó – aki korábban az U19-es válogatottban is szerepelt – eddigi karrierje során 53 gólt és 27 gólpasszt jegyzett az NB II-ben, valamint a Magyar Kupában.

„Korábban már több alkalommal közel álltunk Pethő Bence szerződtetéséhez, legutóbb a téli átigazolási szezonban volt így, de eddig különböző okokból mindig meghiúsult a tranzakció a jó fizikai adottságokkal rendelkező, gólerős támadóval” – tette hozzá Nagy Miklós sportigazgató.