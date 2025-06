Női kézilabda NB I: kialakult a Vasas kerete a következő idényre

A klub hivatalos honlapján olvasható összefoglaló szerint a Vasas hat játékost igazolt a nyári átigazolási szezonban: az irányító Tóth Nikolett a DVSC-től, Kekézovity Anna (jobbátlövő) az MTK-tól, Vártok Ramóna (kapus) a Budaörstől, Arany Rebeka (jobbszélső) a Dunaújvárostól, Csire Fanni (balszélső) a Kozármislenytől, a kapus Tóth Nikolett pedig az Esztergomtól érkezett az angyalföldi együtteshez.

A Vasas tájékoztatása szerint rajtuk kívül négy ifijátékosunk is felkerült az első csapatba: így Gáspár Dorka, Fekete Mirella, Nagy Lili és Timár Szonja is csatlakozik a névsorhoz, azaz velük együtt tizennyolc fős kerettel vág neki a csapat az új idénynek.

Említést tettek továbbá arról is, hogy a balszélső Fodor Neszta visszatérése bizonytalan a műtétjét követően, jelenleg a rehabilitációját végzi, az elmúlt hónapokban külön edzett a csapattól. A szakmai stáb egyben maradt, egyedül a masszőr személye változik: Almási-Szabó Marcella helyett Szitás Bence segíti majd a piros-kékeket.

A Vasas kerete a következő idényre (Forrás: Vasas SC)

„A kapusposzton vérfrissítést szerettünk volna, olyan pozícióról beszélünk, amelynek kiemelt jelentősége van a csapat eredményessége szempontjából, meccseket tudnak eldönteni – idézte a Vasas hivatalos honlapja a csapat vezetőedzőjét, Konkoly Csabát, aki az érkezőkről mondta el véleményét. – Tóth Niki nagy ígéret, bízom benne, hogy kihasználja az alkati sajátosságait, és hogy a bronzérmes Esztergomtól motiváltan érkezik hozzánk; taktikai fegyverként tekintek rá. Ahogyan Vártok Ramónára is, aki egyébként más stílust képvisel, de ez az előnyünkre válhat: remek évadot tudhat maga mögött, szerintem a volt együttesének több helyezést hozott a bajnokságban. A számításai pedig találkoztak az elképzeléseinkkel, így örömmel látjuk a klubunkban. Irányítóposzton Tóth Niki pályafutása nagyon szépen indult, folyamatos szereplője volt az utánpótlás-világversenyeknek, és már a felnőttek között is Eb-érmes, a klubjaiban viszont kisebb szerepet kapott, hozzánk viszont óriási bizonyítási vággyal érkezik, megújulhat, amiben maximálisan támogatjuk majd, fontos eleme lesz a csapatunknak. Kekézovity Anna megszerzése nagy öröm, rutinos, magasabb szintet megjárt játékos, ráadásul balkezes átlövő, ami a taktikai repertoárt szélesíti. Lelkes, pozitív személyiség, ráadásul elhivatottan dolgozó játékos, vele kiegészülve ígéretes belső hármasunk lesz. Arany Rebekát már jó ideje figyelem, a juniorválogatottban is feltűnt a szereplése, a debreceni évei kimondottan meggyőzőek voltak. Remélem, hogy visszatérőként a plusz érzelmi töltet a teljesítményén is látszik majd. Csire Fanni is fontos pozícióba jön, van rutinja a felnőttmezőnyben, Vácon is szerepelt korábban, a cél, hogy minél jobban kiegészítsék egymást Oláh Kyrával. Az ifistáink közül pedig többen is csatlakoznak a kerethez, az előző évadban már bizonyították, hogy tudnak segíteni az első csapatnak.”

A VASAS FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

07.30. 16.30: Vasas–Budaörs

08.06. 18.30: Hypo NO–Vasas

08.08. 15.00: Vasas–Esztergom

08.15. 16.30: Dunaszerdahely–Vasas

08.20. 11.00: Vasas–NEKA

08.22. 17.00: Mosonmagyaróvár–Vasas

08.28. 16.00: Vasas–MTK