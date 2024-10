Ritmusváltás kellett a trófeához

„Ákos, Ákos!” – kiabálták a legfiatalabb pólóspalánták a lelátóról Nagy Ákosnak, aki kiintett nekik, jelezvén, gyorsan befejezi az interjúkat és máris aláírja a pólókat, sapkákat, sálakat. Az FTC egyik legnagyobb tehetsége még csak húszéves, de már az előző idényben is korát meghazudtoló érettséggel játszott, az új évadban pedig rátett még egy lapáttal. Az európai Szuperkupa-mérkőzésen is megkapta a lehetőséget Nyéki Balázstól, és újfent élt a bizalommal, lefordulásból, majd időkérést követő fórból is betalált. Pedig 7–6-nál akár a másik két balkezes, Dusan Mandics vagy Vámos Márton is befejezhette volna a támadást, a rutinos klasszisok mégis odaadták a labdát Nagynak, aki tökéletes megoldást választott.

„Köszönöm a bizalmat Süni bának és a társaimnak is, jólesik, hogy számítanak rám. Hihetetlen érzés, hogy hozzásegíthettem a csapatot a győzelemhez, különleges volt telt ház, őrjöngő közönség előtt játszani” – mondta a győzelem után Nagy Ákos, majd sietett a lurkókhoz, akik alighanem már példaképként tekintenek rá.

A Ferencváros rosszkéz-oldala félelmetesen erősnek tűnik, Vámos, Mandics és Nagy összesen nyolc gólt vállalt a szombati tizenháromból – a dudások egyelőre nagyon jól megférnek a csárdában.