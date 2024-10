Ekler Zsombor: Közel voltunk teljesítőképességünk határához, mégiscsak tizenhat gólt lőttünk a Reccónak

FELPEZSDÜLT AZ EKLER CSALÁD ÉLETE az elmúlt hónapokban. Miközben Luca a párizsi paralimpiára készült (távolugrásban megvédte címét), a vízilabdázó fivérek útjai szétváltak: Bende­gúz maradt a Honvédban, Zsombor viszont a BVSC játékosa lett. A szintén nyáron érkező Varga Dániel irányításával újjáalakuló zuglóiak már az idény elején ragyogó formába lendültek, a Bajnokok Ligájában karnyújtásnyira voltak a főtáblától, a hétvégi Eurokupa-selejtezőből pedig hibátlanul jutottak tovább. Az első számú gólfelelős, Ekler Zsombor neve mellé a három mérkőzésen összesen tizenöt strigulát húztunk, sokat tett azért, hogy csapata folytathassa szereplését a nemzetközi porondon.

„Örülök, hogy éltem a lehetőséggel, de ne felejtsük el, hogy a csapattársaimnak és Varga Dani bizalmának is köszönhető a jó teljesítményem – mondta lapunknak Ekler Zsombor, aki szerdán tölti be a 21. életévét. – Már a Bajnokok Ligája selejtezőjére is jó hangulatban utaztunk, megvolt a varázsa, hogy négy napot együtt töltöttünk Szerbiában, szerintem sokat fejlődtünk. Persze az lett volna az igazi, ha a továbbjutás is sikerül, de levontuk a tanulságokat, és hazai medencében, az Eurokupa-selejtezőben megmutattuk, mire vagyunk képesek.”

Ekler Zsombor szerint meccsről meccsre jobban játszott a BVSC, amit az eredmények is tükröznek: a spanyol Terrassát három, a horvát Primorje Rijekát négy, az olasz Pro Reccót öt góllal győzték le. Az első két sikerrel biztossá vált a továbbjutás, mégis az szólt a legnagyobbat, hogy a BL előző négy kiírásából hármat megnyerő Reccót is felülmúlta Varga Dániel együttese. A képet némileg árnyalja, hogy az olasz sztárklub a nyáron csődközelbe került: néhány légiós távozott, a klasszisok többsége viszont maradt.

„Az utolsó győzelmünk megkoronázta a hétvégét – hangsúlyozta Ekler Zsombor, aki csapata hozzáállását is méltatta. – Ritkán játszhatunk a Recco ellen, fűtött minket a bizonyítási vágy, de nem úgy tekintettünk a mérkőzésre, hogy mindenáron nyernünk kell. Úgy voltunk vele, mutassa meg az ellenfél, jobb nálunk, mi csak arra törekedtünk, hogy a saját tudásunkhoz képest a legtöbbet hozzuk ki magunkból.”

Kívülről úgy tűnt, sikerült – Ekler Zsombor szerint a medencében is így érződött.

„Közel voltunk teljesítőképességünk határához, mégiscsak tizenhat gólt lőttünk a Reccónak, és hátul is megvoltak a védések, blokkok, labdaszerzések – ecsetelte Ekler, akit a célokról is kérdeztünk, elvégre mostantól a hazai sorozatok mellett az Eurokupa csoportkörére is készülhet a BVSC. – Természetesen szeretnénk minél tovább menetelni, jó lenne döntőt játszani, de a főtáblán sem lesz egyszerű dolgunk, az első kör után a BL-ből kieső csapatok is csatlakoznak.”

Ekler Zsombor testvére, Bendegúz is szerepelhet a második számú nemzetközi sorozat csoportkörében, de egymás ellen csak a bajnokságban játszanak, mert a három főtáblás csapatunk, a BVSC, a Honvéd és a Szolnok elkerülte egymást. A zuglóiakra görög túrák várnak, a Vuliagmeni és a Panioniosz mellett az olasz Ortigia lesz az ellenfelük, a Honvéd kiegyenlített kvartettbe került, míg a Tisza-partiakat a Reccóval is összesorsolták – az FTC elleni BL-döntő és a hétvégi Eurokupa-selejtező után aligha legyintenek magyar ellenfeleikre az olaszok.



EUROKUPA, FÉRFIAK, CSOPORTKÖR

A-csoport: Brescia (olasz), Jug Dubrovnik (horvát), Strasbourg (francia), Apollon Szmirnisz (görög)

B-csoport: Panioniosz (görög), Ortigia (olasz), BVSC-MANNA ABC, Vuliagmeni (görög)

C-csoport: Pro Recco (olasz), SZOLNOKI DÓZSA PRAKTIKER, Duisburg (német), Mladost Zagreb (horvát)

D-csoport: Panathinaikosz (görög), Sabac (szerb), Barcelona (spanyol), ENDO PLUS SERVICE-HONVÉD

VARGA Dániel, a BVSC edzője: – A továbbjutás volt a legfontosabb célunk, amit teljesítettünk, szóval úgy voltunk vele, ebben a nagyszerű lelkiállapotban próbáljuk meg legyőzni a Reccót is – nagy önbizalmat adhat az idényre, hogy sikerült. A győzelmek összekovácsolják a csapatot, de az elmúlt hétvégén azt is láttuk, hol vagyunk törékenyek. Az Eurokupa-selejtező jó visszajelzés, hogy min kell még dolgoznunk, de ezzel együtt is maximálisan elégedett vagyok a játékkal, az eredményekkel és a hozzáállással. Külön kiemelném a közönségünket, remélem, sokszor lesz részünk ilyen hangulatban az idény során.

Hangay Zoltán: Két lábbal a földön kell maradnunk

Öt magyar csapat lesz európai kupasorozat főtábláján a férfiaknál, az FTC és a Vasas a Bajnokok Ligája, a BVSC, a Honvéd és a Szolnok az Eurokupa csoportkörében ugrik medencébe. A Tisza-partiak a zuglóiakhoz hasonlóan megnyerték selejtezős csoportjukat, sorrendben a német Spandaut, a görög Panionioszt és a spanyol Tenerifét győzték le Athénban.

„Mindhárom meccsen küzdöttek és jól is játszottak a fiúk – értékelt Hangay Zoltán, a Szolnok edzője. – Örülünk a csoportelsőségnek, és annak is, hogy előtte a Magyar Kupában bejutottunk a nyolc közé, a bajnoki rajton pedig simán nyertünk Egerben. Viszont ezek még csak »részeredmények«, vagyis két lábbal a földön kell maradnunk.”

A három győzelemmel és egy vereséggel főtáblára jutó Honvéd edzője, Szivós Márton hangsúlyozta, sok tekintetben kell fejlődnie csapatának, de az irány jó, azon az úton haladnak tovább, amelyen elindultak.