Ekler Zsombor nyolc gólt szerzett, a BVSC-Zugló eggyel nyert a Mladost Zagreb ellen

Mire elég húsz óra? Hatékony regenerációra semmiképp, pedig a BVSC-nek szüksége lett volna rá a férfi vízilabda BL-selejtező nyitánya után. A szerb Radnicski ellen egyetlen góllal elveszített vízi háborúnak áldozata is volt, Konarik Ákos a harmadik percben akkora ütést kapott Filip Jankovicstól, hogy felszakadt a szája, négy öltéssel kellett összevarrni. A fiatal magyar csapat egyik vezére nélkül is nagyszerűen játszott, joggal bízhatott benne, hogy a péntekihez hasonló teljesítménnyel a horvát Mladost Zagreb ellen is lesz keresnivalója.

Támadásban volt is, már az első negyedben öt gólt szerzett – apró szépséghiba, hogy hatot kapott. Minden hangszeren játszott a csapat: értékesítettek két ötméterest, majd Csacsovszky Erik akcióból volt eredményes, Ekler Zsombor pedig egymás után két fórt is gólra váltott. Mindkét oldalon sok volt a kiállítás, az emberhátrányos védekezéssel egyik edző sem lehetett elégedett.

A horvát átlövések után a Mladost rutinos centere, Josip Vrlic is hozzászólt a mérkőzéshez, a második negyed közepén először vezetett két góllal a rivális, de mielőtt nyeregben érezte volna magát, a biztos kezű Ekler vezérletével egyenlített a BVSC. Nem akarták elengedni egymást a csapatok, a nagyszünetben egy góllal álltak jobban a zágrábiak.

Vihar előtti csend volt az uszodában – a szó szoros értelmében, mert a lelátón finoman szólva sem tolongtak az érdeklődők, a helyieket csak a Radnicski esti mérkőzése hozta lázba. A csapatok gyűrték egymást becsülettel, de érezni lehetett, hogy az utolsó negyedre marad a döntés. Hiába lépett el megint kettővel a Mladost, Ekler Zsombort egyszerűen nem lehetett tartani, a harmadik szakasz végén már hét gólnál járt. Fiatalos lendületét kamatoztatta a BVSC, Ekler után Csacsovszky is megúszott, az utolsó szakaszra fordulva már a zuglóiak vezettek.

Méghozzá kettővel, mert négy perc alatt négy nullás sorozatot produkáltak – kapust is cseréltek a horvátok. Támadásban megakadt a szekerük, ami a zuglóiak védekezését és Gyapjas Viktort dicsérte, a fiatal kapus nagyon elkapta a fonalat. Az egyik oldalon a kettős fór is kimaradt, a másikon a szenzációs Ekler nyolcadszor is megvillant, öt perccel a vége előtt már három volt közte.

Aztán felsejlett a Radnicski elleni végjáték, Konsztantyin Harkov vezérletével egy gólra zárkózott a Mladost, időt is kért Varga Dániel. Izgalmas utolsó perc kezdődött, gólt kellett lőnie a BVSC-nek a biztos győzelemhez – nem lőtt, de lepörgette az időt, így 14–13-ra megnyerte a mérkőzést.

Ezzel életben tartotta esélyét a továbbjutásra, de nem a saját kezében van a sorsa, mindenesetre bárhogy is alakul a torna záró napja, Varga Dániel elégedett lehet csapata kragujevaci teljesítményével.

B-CSOPORT, 2. FORDULÓ

BVSC-ZUGLÓ–MLADOST ZAGREB (horvát) 14–13 (5–6, 2–2, 5–2, 2–3)

Kragujevac, 30 néző. V: Bourges (francia), Severo (olasz).

BVSC: GYAPJAS V. – EKLER ZS. 8, Jansik D., Tátrai D., CSACSOVSZKY E. 3, Bundschuh, Csapó M. 1. Csere: Kovács P., MÉSZÁROS M. 2, Gál D., Szeghalmi,

Tátrai T. Edző: Varga Dániel

MLADOST: Marcelic – LAZIC 3, Bukic 1, Biljaka 1, J. Vrlic 1, Vukicevic, HARKOV 3. Csere: Basic 1, Busic, BULJUBASIC 2, Jajcinovic, M. Vrlic 1. Edző: Damir Vincek

Emberelőny-kihasználás: 14/6, ill. 17/9. Gól – ötméteresből: 4/4, ill. 1/1. Kipontozódott: Biljaka (29. p.)

MESTERMÉRLEG

Varga Dániel: – Ezúttal négy negyeden át tudtunk magas szinten teljesíteni, még ha kicsit hullámzott is a játékunk. Nagyszerű egyéni teljesítményekkel, jó játékkal győztünk, a mezőnyben sokat dolgoztak a srácok. Hasznos tapasztalatokat szereztünk a torna első két napján.

BAJNOKOK LIGÁJA, FÉRFIAK,

SELEJTEZŐ

B-csoport. A másik mérkőzésen: Radnicski (szerb)–Vuliagmeni (görög) 14–13.

Az állás: 1. Radnicski 6 pont, 2. Mladost 3 (24–20), 3. BVSC 3 (23–23), 4. Vuliagmeni 0