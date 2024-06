Nyéki Balázs: A mostani közel volt a tökéletes évadhoz

Letaszította a trónról a férfi vízilabda Bajnokok Ligája előző három kiírását megnyerő Pro Reccót az FTC-Telekom. A máltai finálé végjátéka ugyanolyan kaotikus volt, mint két nappal korábban a Novi Beograd elleni elődöntőé, a videóbíró javaslatára ismét kizavartak egy játékost az ellenfélből brutalitásért (ezúttal az olaszok magyarja, Zalánki Gergő volt a szenvedő fél), de a játékvezetők finoman szólva is tettek arról, hogy ne ez döntse el a találkozót. A végén kétszer támadott a Recco az egyenlítésért, az első lövést Vogel Soma védte, a másodikat és egyben utolsót Dusan Mandics blokkolta ki. Így aztán néhány másodperc múlva mindenki a medencében landolt, az első vezetőedzői idényében minden lehetséges címet megnyerő (korábban másodedzőként ezt már átélő) Nyéki Balázs a játékosai hathatós segítségével repült a vízbe.

„A klubvízilabdán belül ez a csúcs, azzal együtt, hogy még ott van a Szuperkupa, amit ha megnyerünk az ősszel, akkor tényleg mindent elértünk ezzel a csapattal – mondta a hangját szinte teljesen elveszítő vezetőedző a mérkőzés után. – Amikor átvettem a csapatot, kijelentettem, hogy szeretnénk visszaülni Európa trónjára, egészen pontosan azt mondtam az elnökünknek, hogy köszönöm a bizalmat, úgy fogom meghálálni, hogy megnyerünk mindent. Elég gyorsan sikerült, kétéves időtávot tűztem ki magam elé, hogy eljussunk a BL-győzelemig, nagyon örülök neki, hogy már az első idény végén elértük. Ugyanakkor hatalmas motivációval jövünk vissza a klubba az olimpia után, annyit elmondhatok, hogy tovább erősödik a csapatunk, ám megvédeni még nehezebb lesz a címet, mint megszerezni volt. Állunk elébe! Azért azt nem jelentem ki, hogy a következő idényben egy vereséggel kevesebbünk lesz, mert akkor egyszer sem kapnánk ki, de a mostani az egy vereséggel is közel volt a tökéletes évadhoz.”

A döntő előtt nem foglalkoztunk különösebben a két csapat egymás elleni mérlegével, mert a múltnak nem feltétlenül van köze a jelenhez, utólag azonban szögezzük le, hogy a Fradi először verte meg a Reccót, méghozzá a játék képe alapján megérdemelten. A zöld-fehérek kizökkentették az olasz sztárcsapatot, amely szokatlan szituációk sorozatával szembesült.

Madaras Norbert, a Magyar Vízilabda-szövetség elnöke: – Mindig megállapítom, mennyivel nehezebb kintről nézni az ilyen meccseket, ezúttal is így volt. Benne volt a pakliban, hogy hatalmas fizikai küzdelem és nagyon sok ítélet lesz, ebből most mi jöttünk ki jobban. Kis túlzással, végig kézben tartotta a mérkőzést a Fradi, talán azért is, mert akadtak olyan szakaszok, amikor magához képest kissé elbizonytalanodott a Recco. Ezt kihasználták a Ferencváros játékosai, elhitték, hogy megnyerhetik a Bajnokok Ligáját. VÉLEMÉNY

„Ez volt a terv, de a megvalósítása csak a legnagyobb csapatoknak sikerülhet, nekünk pedig sikerült – mondta ezzel kapcsolatban Nyéki Balázs. – Eddig egy csapat tudta igazán kizökkenteni őket, a Brescia az Olasz Kupa döntőjében, amikor teljesen el is veszítette a kontrollt a Recco. Tudtam, hogy ha hasonló mederbe tudjuk terelni a mérkőzést, akkor megnyerhetjük. A brutalitásról annyit, hogy a mérkőzés része a VAR, ezzel együtt kell élni. Láttam, hogy volt egy ütés, azt nem, hogy mekkora, de ezzel nem igazán szeretnék foglalkozni, mert nem kisebbíti a játékosok érdemeit, nagyon büszke vagyok rájuk. Elvettük az aranyérmet a háromszoros címvédőtől, ami hatalmas tett. Több tiszteletet szeretnék kérni a játékosaimnak – nem az önök részéről –, mindent megnyertünk, és mégis sok kritikát kaptunk azért, mert simává tesszük a meccseket. Nem mondom, hogy ettől dacosabbak lettek a fiúk, de meg akarták mutatni a világnak, hogy ők a legjobbak. A magyar bajnokság dominálása szükséges a Bajnokok Ligája-győzelemhez, ez be is bizonyosodott, szerintem innentől nincs több kérdés.”

Nyéki Balázsra még egy nagy feladat vár a nyáron, hiszen a válogatott másodedzőjeként hamarosan csatlakozik a párizsi olimpiára készülő csapathoz. A ferencvárosi játékosok tíz nap pihenőt kaptak Varga Zsolttól, megkérdeztük, hogy ez jár-e a szakmai stáb igencsak fontos tagjának is.

„Lesz pihenő, még azért lesz feladatom a Fradival, de négy-öt napra el tudunk vonulni a feleségemmel, aztán június tizenhetedikétől már a válogatottra koncentrálok – tekintett előre Nyéki Balázs. – A szövetség nagyon jó lebonyolítást hagyott jóvá a következő idényre, úgyhogy az olimpia után minden játékosnak jut egy teljes hónap pihenő, ez nélkülözhetetlen, hiszen különben mindenkit a sérülés veszélye fenyegetne. Örülök, hogy így alakul, most már csak abban bízom, hogy az olimpia is jól sikerül. Örömteli, hogy voltak jó magyar teljesítmények a négyes döntőben, úgy éreztem, hogy az első meccsen azért maradt bennünk tartalék. A döntő után már nem, nyerhettünk volna picit simábban, ha nem őrül meg az egész mérkőzés, de ha már megőrült, a végén kivédekeztünk két támadást és elértük azt, amit szerettünk volna.”

Vogel Soma (jobbra) immár kétszeres BL-győztes (Fotó: Balogh László)

Vogel Soma megelőzte édesapját

Már a Novi Beograd elleni elődöntőben ott volt fejben (a szétlövésben a szó szoros értelmében is), a Pro Recco elleni Bajnokok Ligája-döntőben mégis olyan elszántsággal ugrott vízbe Vogel Soma, amilyet saját bevallása szerint az idényben még nem érzett. És nemcsak ő volt így ezzel, hanem a csapattársai is. Az eredmény? Triplázás: a bajnoki cím és a Magyar Kupa-siker után BL-győzelem.

„Ha nem is a döntőben játszottunk a legjobban, ennél jobban egyik mérkőzésünkön sem akartunk nyerni – mondta lapunknak az FTC kapusa. – Hihetetlen volt, amit a srácok védekezésben és támadásban műveltek a vízben. Beszéltünk róla, hogy a Recco erősen kezdi a meccseit, az elején akartuk megfogni az olaszokat, sikerült is őket elbizonytalanítanunk. Rajtuk volt a nyomás az esélyesség miatt, valami olyasmit éreztek, mint mi a magyar bajnokikon. Ahogy lépéselőnybe kerültünk, elhittük, hogy itt bizony van keresnivalónk.”

Olyannyira volt, hogy 2019 után ismét megnyerte az elitsorozatot a Ferencváros, Vogel Soma pedig második BL-győzelmével megelőzte egyszeres BEK-győztes édesapját, Vogel Zsoltot. A büszke apa persze aligha bánja ezt, fia azonban már azt számolja, hogy a következő idényben a bajnoki címeknél is átveheti a vezetést…

„Most öt ötre áll a verseny, de szeretném jövőre ebben is megelőzni – mondta mosolyogva Vogel Soma, aki az utolsó negyed szürreális eseményeiről is beszélt. – Csak akkor fordult elő, hogy három védő és öt támadó volt előttem, amikor az U20-as vébén új szabályok szerint, öt mezőnyjátékossal pólóztunk. BL-döntőben furcsa az ilyen, de legalább ezt is kipipáltuk… A végén csak kapkodtuk a fejünket, a négyperces kiállítás ismét megzavart kicsit minket, nem tudtunk higgadtan védekezni, miközben a Recco nagy energiát mozgósított támadásban. A végén viszont újfent megmutattuk a szívünket, óriási munkát végeztek a srácok, az akarat és a profizmus gyümölcse a győzelem.”

Az egész idény benne volt az utolsó blokkban – interjú Dusan Mandiccsal

– Az elődöntőhöz hasonlóan a Pro Recco elleni finálé is őrült mérkőzés volt.

– Valóban, ezért is vagyok büszke a játékosokra, a stábra, a közönségünkre, egyszóval mindenkire a klubból, hogy megcsináltuk, amiért Máltára utaztunk. Történelmet írtunk! Nagyszerűen sikerült az egész idényünk, egyetlen mérkőzést veszítettünk el a Bajnokok Ligájában, az összes többit megnyertük. Tudtam, hogy erősek vagyunk, és nagy tetteket vihetünk véghez, de amit az évad végén műveltünk, egyszerűen elképesztő. Más szintre emeltük a játékunkat, minden tekintetben fejlődtünk. Olyan társaságot alkotunk, amelynek tagjai a többiekért is dolgoznak. Szó sincs önzésről vagy irigységről, mindannyian azon vagyunk, hogy a lehető legjobban segítsük a csapatot.

– Mennyit jelent önnek, hogy a Ferencvárossal is felért a csúcsra a Bajnokok Ligájában?

– Mindig emlékezni fogok erre a sikerre – ilyen az élet, visszaadja, amit elvesz. Tavaly júliusban én voltam az első, aki elkezdtem a felkészülést a klubidényre, mindent megtettem, hogy nagyon jó formába kerüljek. Ha elhivatott és motivált vagy, ha hiszel magadban és a csapatban, bármi lehetséges, márpedig én a legkisebb porcikámmal is a Ferencvárosért küzdöttem. Nem is lepődtem meg, hogy minden sorozatot megnyertünk, mert alaposan megdolgoztunk érte. Természetesen a Recco előtt is le a kalappal, nem véletlenül emlegetik a vízilabda Real Madridjaként, nagyon tisztelem a klubot.

– Mire gondolt az utolsó blokkja után, amellyel biztossá vált az FTC győzelme?

– Arra, hogy az egész idény benne volt abban a blokkban. Nem akartuk, hogy ötméteresek döntsenek, pedig biztos vagyok benne, hogy akkor sem kellett volna nagyon aggódnunk – elég csak az elődöntőre gondolni. Na, jó, azért örülök, hogy így alakult, megérdemeltük a győzelmet.

BAJNOKOK LIGÁJA, FÉRFIAK, NÉGYES DÖNTŐ, MÁLTA

Döntő: FTC-Telekom–Pro Recco (olasz) 12–11 (2–2, 4–2, 3–3, 3–4)

G: Mandics 4, Jansik Sz., Argiropulosz, Varga Dénes 2-2, Vigvári Vendel, Di Somma, ill. Iocchi Gratta, Younger, Di Fulvio, Kakarisz 2-2, Canella, Zalánki, Hallock

A 3. helyért: Olympiakosz (görög)–Novi Beograd (szerb) 9–6 (Olympiakosz: Vámos Márton 2 gólt lőtt)