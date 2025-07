Rasovszky Kristóf: Az utolsó körben a hőség tette be a kaput, már azért küzdöttem, hogy körbeérjek

RASOVSZKY KRISTÓF: – Egyáltalán nem volt egyszerű verseny, de megpróbáltam kihozni belőle a legtöbbet. Az utolsó körben a hőség tette be a kaput, nagyon fűtött minket a nap, a végére egyszerűen elfogytam. Minden egyes méter egyre nehezebb és nehezebb volt, éreztem, hogy elértem a teljesítőképességem határát, már azért küzdöttem, hogy körbeérjek. Sokaknak a hideg víz jelent hátrányt, nekem a meleg, de ezzel nem lehet mit kezdeni, mindenkinek egyformák a körülmények – egyszer jobban járunk, máskor rosszabbul. A felkészülésem jól sikerült, úgyhogy megyünk tovább, remélhetőleg öt kilométeren, délelőtti kezdéssel már kedvezőbb lesz az időjárás. El kell felejteni, ami történt, és úgy kell hozzáállni, hogy megcsinálom, amit tudok, mert pénteken mindenki nulláról indul. Éjfélkor megébredtem, ránéztem a telefonomra és láttam, hogy nem lesz reggel verseny, szóval átállítottam az ébresztőt. Amikor felkeltem, már tudtuk, hogy délután egykor lövik el a rajtot – nyilván ez nem szerencsés helyzet, gyorsan melegszik a levegő, ráadásul a korábbi napokkal ellentétben felhők sem voltak az égen.”

BETLEHEM DÁVID: – Kicsit csalódott vagyok, de ki ne lenne az? Igyekszem úgy felfogni, hogy most is tanultam valamit, és nem tulajdonítani túl nagy jelentőséget a történteknek. Látjuk a hibákat, átbeszéltük az edzőmmel a tanulságokat, és dolgozunk rajta, hogy az öt kilométerre minden jobban összeálljon. Az hiányzik még, hogy a verseny előtt is annyira ott legyek fejben, mint az edzéseken. A körülményektől függetlenül arra kell törekednem, hogy csak előre nézzek és a saját iramomban menjek. Igyekeztem elkerülni a csatákat a bolyban, de valamiért nem tudtam átlendülni a nehézségeken.”