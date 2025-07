Pénteki sportműsor: ünnepi adás az M4 Sporton, benne magyar–román csata a vizes vb-ről

JÚLIUS 18., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG, SVÁJC

NEGYEDDÖNTŐ, BERN

21.00: Spanyolország–Svájc (Tv: M4 Sport)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BASEBALL

MLB

20.15: Chicago–Boston (Tv: Sport2)

BIRKÓZÁS

Polyák Imre–Varga János-emlékverseny, az UWW rangsorversenye, 2. nap (Budapest, BOK Csarnok)

Szabadfogás 74, 86, 92 kg, nők 50, 53, 57, 59, 72 kg

10.30: selejtező

13.30: elődöntő

14.30: vigaszág

17.00: helyosztó

EGYETEMI SPORT

Nyári Egyetemi Világjátékok, Rajna-Ruhr-régió

18.55: 1. nap (Tv: Eurosport1)

3x3 kosárlabda, asztalitenisz, kosárlabda, ritmikus gimnasztika, tollaslabda, úszás, vívás, vízilabda

GOLF

PGA Tour

Szombat, 0.00: Barracuda Championship, 2. nap (Tv: Eurosport2)

KERÉKPÁR

TOUR DE FRANCE

13. szakasz

13.00: Loudenvielle–Peyragudes, 10.9 km, hegyi egyéni időfutam (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-LIGA

11.00: az első csoportkör sorsolása, Bécs

U19-ES NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG

Elődöntő

17.00: Ausztria–Spanyolország (Tv: Sport1)

19.30: Dánia–Németország (Tv: Sport1)

A 9–16. helyért

12.00: Szerbia–Románia (Tv: Sport1)

14.30: Csehország–Lengyelország (Tv: Sport1)

KOSÁRLABDA

U19-es női világbajnokság, Brno

Negyeddöntő

11.45: Magyarország–Ausztrália

KÜZDŐSPORT

14.30: ONE 116, Friday Fights, Bangkok (Tv: Sport2)

MOTORSPORT

Gyorsaságimotoros-vb, Cseh GP, Brno

9.00: Moto3, 1. szabadedzés (Tv: Arena4)

9.45: Moto2, 1. szabadedzés (Tv: Arena4)

10.45: MotoGP, 1. szabadedzés (Tv: Arena4)

13.15: Moto3, edzés (Tv: Arena4)

14.00: Moto2, edzés (Tv: Arena4)

15.00: MotoGP, edzés (Tv: Arena4)

TENISZ

ATP 250-es torna, Bastad

11.00: egyes, negyeddöntő; páros, elődöntő

ATP 250-es torna, Gstaad

10.30: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő

ATP 250-es torna, Los Cabos

2.30: egyes, elődöntő; páros, elődöntő

WTA 250-es torna, Hamburg

11.00: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő

Kb. 12.30: Gálfi–Jasztremszka (ukrán)

Kb. 14.00: Alekszandrova (orosz)–Bondár

WTA 250-es torna, Jászvásár

12.00: Egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő

Kb. 14.00: Udvardy P.–Cristian (román)

VIZES VILÁGBAJNOKSÁG, SZINGAPÚR

NYÍLT VÍZI ÚSZÁS

1.30: női 5 km (Fábián Bettina, Mihályvári-Farkas Viktória) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

4.00: férfi 5 km (Betlehem Dávid, Rasovszky Kristóf) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Szombat, 2.00: női 3 km kieséses sprintverseny (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Szombat, 4.00: férfi 3 km kieséses sprintverseny (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

MŰÚSZÁS

4.00: női egyéni technikai selejtező

8.00: női páros technikai selejtező (Barbócz Blanka, Taksonyi Blanka)

Szombat, 4.00: csapat szabadprogram selejtező

VÍZILABDA, FÉRFIAK

A 13–16. HELYÉRT

3.00: Dél-Afrika–Ausztrália

4.35: Szingapúr–Kína

A NEGYEDDÖNTŐBE JUTÁSÉRT

10.00: Szerbia–Japán (Tv: M4 Sport)

11.35: Románia–Magyarország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

13.10: Brazília–Görögország (Tv: M4 Sport)

14.45: Kanada–Montenegró (Tv: M4 Sport)

AZ M4 SPORT ÜNNEPI MŰSORA

4.30: Vizes vb, nyílt vízi úszás, férfiak, 5 km, ÉLŐ

5.45: Labdarúgás, Európa-liga, CFR–Paks, ism.

8.00: M4 10 év – beszélgetés az elmúlt évek legemlékezetesebb pillanatairól Szász Emese, Lőrincz Tamás és Ekler Luca olimpiai, paralimpiai bajnokokkal, élőben bejelentkezik Dzsudzsák Balázs, válogatottsági csúcstartó labdarúgó és Hajdú B. István sportriporter Szingapúrból, a vizes világbajnokság helyszínéről

9.00: Vizes vb, nyílt vízi úszás, nők, 5 km, ism.

10.00: Vizes vb, vízilabda, férfiak, rájátszás, Szerbia–Japán, ÉLŐ

11.30: Vizes vb, vízilabda, férfiak, rájátszás, Románia–Magyarország, ÉLŐ

13.10: Vizes vb, vízilabda, férfiak, rájátszás, Brazília–Görögország, ÉLŐ

14.45: Vizes vb, vízilabda, férfiak, rájátszás, Kanada–Montenegró, ÉLŐ

16.00: Vizes vb, nyílt vízi úszás, férfiak, 5 km, ism.

17.25: Góóól! – 10 év, az elmúlt 10 év 100 legszebb gólja

18.15: Bajnokok – az első adás Szilágyi Áron háromszoros olimpiai bajnokkal

19.15: M4-kvíz – 10 év kérdései a közmédia sportcsatornájának legjelentősebb eseményeiről, közvetítéseiről

21.00: Labdarúgás, Eb, nők, negyeddöntő, Spanyolország–Svájc, ÉLŐ

23.15: Vizes vb, férfiak, vízilabda, rájátszás, Románia–Magyarország, ism.

+a nap folyamán többször jelentkezik az elmúlt tíz év legnagyobb sikereit bemutató Sportpercek

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Risztov Éva, Csisztu Zsuzsa, Bene Ferenc

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. NS-lapszemle

7.00: Harmadszor is aranyérmes a cukorbetegek Eb-jén a magyar labdarúgó-válogatott. Vendégünk Benke András és Nagy Roland. A vonalban Hevesi Tamás

8.00: NS-jegyzet; Bánki József a vonalban

9.00: Kemény Dénest hívjuk; Szőnyi Ferenc jelentkezik a Trans Canada Ultráról

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval

12.00: Bajnokok

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Gurulj be lassítva is Berkesi Judittal

14.00: Karfiolfül – birkózómagazin

14.30: Hárompontos Péter Ágostonnal és Hamzók Gotfriddal

Hazafutás

Műsorvezető: L. Pap István

Szerkesztő: Szalai Kristóf

15.00: Vendég: Simon Zoltán és Szabó László

16.00: Nemzeti Sportkör. Vendég: Kovács Erika, Somogyi Zsolt, Kecskés István

17.00: Visszatekintés a Formula–1 2009-es Magyar Nagydíjára

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Összefoglaló a vizes-vb napi eseményeiből

Körkapcsolás

Műsorvezető: Szegő Tibor

Szerkesztő: Erdei Márk

18.00: Egy héttel a labdarúgó NB I kezdete előtt – Borbola Bence, az NS újságírója a stúdióban

19.00: Összeállítás az eddigi nyári labdarúgó-transzferekről

19.30: Összeállítás férfi vízilabda-válogatottunk eddigi szingapúri vb-szerepléséről

20.00: A szingapúri vizes vb nyílt vízi úszóversenyeinek felénél Kovács Erika értékeli a 10 és 5 kilométeres versenyeket, valamint a közelgő 3 kilométer és a váltó is téma lesz

20.30: A Győr férfi kézilabdacsapata bemutatja jövő évi keretét – interjúk a helyszínről

21.00: A nagy múltú angol stadion, a Goodison Park történetéről és egy nagy időszak lezártáról készült összeállítás

21.30: A nap fontosabb eseményei és interjúi

22.30: Sportvilág Keszi Dórával