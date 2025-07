Nem jutott elődöntőbe a magyar válogatott a női U19-es kézilabda Eb-n

A magyar válogatott az első félidőben négy góllal is vezetett, a szünet után viszont hamar fordítottak a dánok, majd elhúztak 18–14-re. A mieink próbáltak zárkózni, az utolsó három gólt a magyar csapat szerezte, de az egyenlítésre már nem maradt idő. Válogatottunkban Fazekas Virág nyolc góllal, Lukács Boglárka kilenc védéssel zárt.

„Nagyon sajnálom, hogy nem sikerült a négy közé jutás, hiszen közel voltunk hozzá, még akkor is, ha úgy gondolom, hogy a nyolc közé jutással jó eredményt értünk el – értékelt Bohus Beáta szövetségi edző. – A szünet után gyorsan egyenlített az ellenfél, majd átvette a vezetést, a mi támadójátékunkban pedig sajnos több volt a hiba, mint amennyi egy ilyen meccsen belefér. Nehéz most, hiszen 24 órán belül újra pályára kell lépni, de természetesen pénteken is megteszünk majd mindent.”

Fazekas Virág is csalódottan nyilatkozott a magyar szövetség honlapjának: „Nehéz megszólalni egy ilyen egygólos vereség után. Az első félidőben működött a játék, a szünet után viszont minden kifelé pattant, ami csak kifelé pattanhatott. Úgy érzem, a maximumot kiadtuk magunkból, de nem volt elég a győzelemhez. Muszáj felállnunk, hiszen nagyon szeretnénk megszerezni az ötödik helyet.”

Bohus Beáta csapata kedden a középdöntő második fordulójában is a dánokkal játszott, és akkor 25–23-ra maradt alul. A mieink a csoportkört két győzelemmel és egy vereséggel, a középdöntőt egy-egy sikerrel és kudarccal zárták, a folytatásban pedig az 5–8. helyért játszhatnak Franciaország, Horvátország és a házigazda Montenegró társaságában.

Ebben a korosztályban az előző három Európa-bajnokságot a magyar válogatott nyerte.

U19-es női kézilabda Európa-bajnokság

Negyeddöntő

Dánia–Magyarország 20–19 (10–12)

Podgorica. Vezette: Cournil, Lamour (franciák)

Dánia: Jörgensen, Madsen (kapusok), Andersen 3, Bay, A. Hansen 2, C. Hansen 1, Hedegaard, Hovgaard, Jensen, Michelsen 1, Nörskov 1, Plougstrup 6 (2), Schleicher 4, Sörensen 2, Torbensen, Veilgaard. Szövetségi edző: Ole Bitsch

Magyarország: Lukács B., Majoros, Szilágyi D. (kapusok), Bede 2, Fazekas V. 8 (1), Fehér, Kacsó 1, Kriston 1, Pálmai 1, Ratalics 1, Rédecsi 1, Szeibert 2, Teplán, Vadkerti 2 (1), Vilovski, Vári. Szövetségi edző: Bohus Beáta

Az eredmény alakulása. 10. perc: 3–3. 18. p.: 4–8. 28. p.: 9–10. 36. p.: 14–12. 50. p.: 18–14

Kiállítások: 6, ill. 4 perc

Hétméteresek: 3/2, ill. 2/2

További eredmények

Franciaország–Ausztria 26–29

Horvátország–Spanyolország 11–23

Németország–Montenegró 35–33