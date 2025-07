Burián Gergely: Fokozatosan kell haladnunk

Nem törte le férfi vízilabdázóinkat a spanyoloktól elszenvedett vereség, ugyanakkor nem is hagyták figyelmen kívül azokat a tanulságokat, amelyekkel a 10–9-re elveszített csoportrangadó szolgált. Annak is az utolsó hat perce, merthogy több mint három negyeden át jóformán minden sikerült, amit a szakmai stáb eltervezett: az Európa-bajnok és világkupagyőztes rivális nehezen tudott érvényesülni, Fortunára sem panaszkodhattunk. Ilyen előzmények után különösen demoralizáló volt a végjáték, amely kiben keserűséget, kiben bosszúságot idézett elő, de gyorsan lapoztak a mieink, töretlen lelkesedéssel indultak el a hosszabb és talán rögösebb úton.

„Az első három és fél negyedre nagyon büszke vagyok, addig mindent végrehajtottunk, amit a meccs előtt megbeszéltünk – mondta lapunknak a válogatott 27 éves balkezese, Burián Gergely. – A nyáron két felkészülési mérkőzést is játszottunk a spanyolokkal, akkor könnyen kihasználták a hibáinkat, de a tapasztalatokat felhasználva ezúttal jól reagáltunk a játékukra. Aztán ők is reagáltak, olyan megoldásaik voltak, amelyekkel nem számoltunk. Nemhiába, évek óta együtt játszanak, minden világverseny előtt a legnagyobb esélyesek közé tartoznak. Annak ellenére, hogy kikaptunk tőlük, érzem az energiát a csapatban, nagyon egységes a társaság.”

Az eddigi három mérkőzésen öt gólt szerző és a spanyolok ellen is ragyogóan pólózó balkezes úgy véli, még a válogatott hasznára is válhat a kisebb kudarc, ha jól reagálnak rá. A csoportkörben az ausztrálok ellen (18–6) elsősorban a védekezést dicsérhettük, a japánoknak (23–18) sok gólt lőttek a mieink, a szerdai rangadón pedig sokáig hatékonyan játszottak, valami mégis megváltozott a végjátékban. Hogy pontosan mi és miért, az a mélyebb elemzést követően derül ki, azt viszont már most is tudja Burián Gergely, hogy mire lehet építeni a folytatásban.

„Úgy nőttünk fel, hogy a góllövés a legfontosabb, most viszont tudunk örülni egy-egy blokknak és labdaszerzésnek is. Sőt, azt mondom, talán még többet is jelent, ha jól védekezünk: felpattanunk a kispadról, és dicsérjük, biztatjuk a másikat – ecsetelte a spanyol Barcelonetát erősítő Burián. – Ezekből a pillanatokból kell erőt merítenünk, a pozitívumokból igyekszünk építkezni a folytatásban, miközben természetesen folyamatosan elemezzük a hibákat.”

Érdekesség, hogy amióta a jelenlegihez hasonló rendszerben bonyolítják le a világbajnokságot, vagyis 1991 óta az idei mindössze a harmadik torna, amelyen nem nyerte meg csoportját férfiválogatottunk. Ettől még persze semmi sincs veszve, a nyolc közé jutás továbbra is elvárható, csak a folytatásban nem a Dejan Szavics-féle Montenegró, hanem a tavaly háromból három világversenyen döntős Horvátország vár a mieinkre. Előbb azonban még Románián kell túljutniuk: pénteken kezdődik az egyenes kieséses szakasz, Varga Zsolt együttese magyar idő szerint 11.35-kor ugrik vízbe.

„Nem becsüljük le a román válogatottat, felkészültünk belőle. Azon leszünk, hogy az eddigi találkozóinkhoz hasonlóan kellő fegyelmezettséggel és alázattal álljunk bele a meccsbe – hangsúlyozta Burián Gergely. – Továbbjutás esetén nehéz dolgunk lesz a negyeddöntőben, mert nagyon jók a horvátok: két erős centerrel játszanak, nem könnyű ellenük érvényesülni. A spanyolokhoz hasonlóan velük is találkoztunk már a nyáron, ismerjük őket, jó és rossz tapasztalatunk is van ellenük. Magyar vízilabdázóként mindig a négy közé jutást várják tőlünk, mi is magunktól, de muszáj fokozatosan haladnunk, először a románokat kell legyőznünk.”

Mi mást is írhatnánk? Így legyen!

VIZES VILÁGBAJNOKSÁG, SZINGAPÚR

VÍZILABDA, FÉRFIAK

A NEGYEDDÖNTŐBE JUTÁSÉRT

10.00: Szerbia–Japán (Tv: M4 Sport)

11.35: Románia–Magyarország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

13.10: Brazília–Görögország (Tv: M4 Sport)

14.45: Kanada–Montenegró (Tv: M4 Sport)