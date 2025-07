Felkészülés: kétgólos különbséggel nyert a DAC a Voluntari ellen

Jól kezdte a főpróbát a MOL Akadémiára kilátogató 250 néző előtt a Dunaszerdahely, amely negyedóra játék után Alioune Sylla egyéni akciójából szerzett vezetést. A továbbiakban is a hazaiak voltak a kezdeményezők, sikerült is több helyzetet kidolgozniuk, de a következő gólra a 48. percig kellett várni, amikor Redzic Damir lőtte ki a jobb felső sarkot. Nagyon jól játszott a magyar szélső, gyorsasága többször hozta nehéz helyzetbe a román védelmet. Így történt ez az 55. percben is, amikor ismét ő futott el a jobb oldalon, beadása után Karol Blasko nem hibázott. Ezután kijött a szorításból a Voluntari, és Adam Nemec fejes góljával szépített. A dunaszerdahelyiek többször válaszolhattak volna az ellenfél góljára, de az újonc Abdoulaye Gueye két óriási helyzetet is elpuskázott, így 3–1 maradt a végeredmény.

Redzic Damirt (középen) ünneplik a társak a gólja után (Fotó: DAC 1904)

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

FC DAC 1904–Voluntari (román II.) 3–1

DAC, 1. félidő: Filipe – Bősze, Csinger, Nemanic, Modesto - Udvaros, Bajo, Djukanovics – Trusa, A. Sylla, Ramadan. 2. félidő: Filipe – Kapanadze, Lami, Kacsaraba, Mendez – Fellipe, Tuboly, Blasko – Redzic, Valko, Gueye

Gólszerző: A. Sylla (16.), Redzic (48.), Blasko (55.), ill. A. Nemec (72.)